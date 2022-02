Seit Frei­tag, 18. März, ist die fünf­zehn­te und damit letz­te Fol­ge „Die Sen­dung Mit Der Kunst!“ auf dem You­Tube-Kanal des Inter­na­tio­na­len Künst­ler­hau­ses Vil­la Con­cordia online: Mit Ant­je Rávik Stru­bel, die wäh­rend ihres Sti­pen­di­ums in Bam­berg den Deut­schen Buch­preis 2021 erhielt, sowie Kom­po­ni­stin Kon­stan­tia Gour­zi, Vil­la Con­cordia-Sti­pen­dia­tin 2017/2018. Bis­he­ri­ge Teaser.

Seit den ersten Fol­gen im Mai 2021 fin­det „Die Sen­dung Mit Der Kunst!“ ihre Fans lang­sam aber sicher in der gan­zen Welt. Die Dich­te­rin Nora-Euge­nie Gom­rin­ger erfand sie in ihrer Rol­le als Künst­ler­haus­di­rek­to­rin, um einer Zeit der Coro­na-beding­ten „Unsicht­bar­keit der Kün­ste“ ent­ge­gen­zu­wir­ken. Gemein­sam mit dem Grim­me-Preis aus­ge­zeich­ne­ten Film­team Wen­de­var­ga aus Mün­chen, ließ Gom­rin­ger fin­ni­sche und deut­sche Künst­le­rin­nen und Künst­ler por­trai­tie­ren, die mit einem Sti­pen­di­um in der Bam­ber­ger Vil­la Con­cordia vom Frei­staat Bay­ern aus­ge­zeich­net sind und ein­mal waren. Autor Andre­as Thamm und Film­künst­ler Claus Wag­ner run­den stets mit einem gemein­sam pro­du­zier­ten Come­dy­seg­ment ab: „Fleiss und Schein“.

Von der Süd­deut­schen Zei­tung wur­de das Sen­dungs­for­mat für sei­ne humor­vol­len und „schön surreal(en)“ Ele­men­te gelobt. Alle bis­he­ri­gen Fol­gen blei­ben fünf Jah­re auf dem You­Tube-Kanal des Künst­ler­hau­ses sichtbar.

Am Mon­tag, 21. März, betei­ligt sich das Künst­ler­haus an der Gemein­schafts­ver­an­stal­tung zum UNESCO-Welt­tag der Poe­sie, den das Haus für Poe­sie in Ber­lin orga­ni­siert: Mit einem Bei­trag des Dich­ters Micha­el Stauf­fer, der 2012/13 Vil­la Con­cordia-Sti­pen­di­at war. Mehr Infor­ma­tio­nen in Kür­ze: haus​-fuer​-poe​sie​.org

Infor­ma­ti­on zum Absen­der: Künstler*innen der Berei­che Kunst, Lite­ra­tur und Musik sind seit April bzw. Okto­ber aus Finn­land und Deutsch­land in Bam­berg und blei­ben fünf oder elf Mona­te. Die Namen der aktu­el­len Preisträger*innen des vom Frei­staat Bay­ern ver­lie­he­nen Vil­la Con­cordia-Sti­pen­di­ums 2021/22 wur­den mit einer Pres­se­mit­tei­lung des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Wis­sen­schaft und Kunst bekannt­ge­ge­ben: stmwk​.bay​ern​.de. Künstler*innen kön­nen sich für die­ses wie ein Preis ver­ge­be­ne Sti­pen­di­um nicht selbst bewer­ben. Die von einem Kura­to­ri­um Aus­ge­wähl­ten sind bereits eta­bliert. Unter ihnen befin­den sich Komponist*innen, die z.B. mit dem Kom­po­ni­sten­preis der Ernst von Sie­mens Musik­stif­tung aus­ge­zeich­net waren (Hel­mut Lachen­mann u.a.), Träge*innen des Gos­la­rer Kai­ser­rings (Wieb­ke Siem) oder Nobelpreisträger*innen (Her­ta Mül­ler). Das Inter­na­tio­na­le Künst­ler­haus Vil­la Con­cordia gibt es seit 1997. Direk­to­rin ist seit 2010 die Lyri­ke­rin Nora-Euge­nie Gomringer.