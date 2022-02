„Blas‘ Musik in die Welt!“

Mit die­sem sehr anspruchs­vol­len, aber wun­der­bar klin­gen­den Marsch der Eger­län­der Musi­kan­ten über­rasch­te der Tenor­horn-Solist Alex­an­der Wurz die Musiker*innen der Bucken­ho­fe­ner Blas­mu­sik bei ihrem „Work­shop Böh­misch-Mäh­risch“, den der Musik­ver­ein Forch­heim-Bucken­ho­fen (MVFB) für sei­ne Tra­di­ti­ons-Trup­pe orga­ni­siert hat­te! Der aus Baden-Baden stam­men­de Voll­blut­mu­si­ker ist u.a. Mit­glied des euro­pa­weit renom­mier­ten Blas­or­che­sters von Ernst Hutter, der als legi­ti­mer Nach­fol­ger von Ernst Mosch gilt.

Für einen gan­zen Tag hat­te der MVFB die­sen vir­tuo­sen Kön­ner am Tenor­horn zu sich geholt, der im deutsch­spra­chi­gen Raum auch als Dozent einen her­aus­ra­gen­den Ruf genießt. Dies hat­te noch einen wei­te­ren guten Grund: Am Oster­sonn­tag, den 17. April 2022 um 19.30 Uhr wird Alex­an­der Wurz als Solist zusam­men mit der Blä­ser­phil­har­mo­nie Forch­heim auf der Büh­ne der Kon­zert­hal­le in Bam­berg ste­hen – und dafür muss­te natür­lich gemein­sam geprobt werden!

Zwei Stun­den lang wur­de in fein­ster Klein­ar­beit u.a. an „Pan­to­mi­me“ von Phil­ip Spar­ke gefeilt, mit dem Ziel, das Zusam­men­spiel von Solist und Orche­ster bei die­sem äußerst vir­tuo­sen Solo-Werk opti­mal auf­ein­an­der abzustimmen.

Ein glän­zend auf­ge­leg­ter Diri­gent Mathi­as Wehr, 55 moti­vier­te und vor Spiel­lau­ne strot­zen­de Musiker*innen und ein in der Sze­ne bestens bekann­ter Solist konn­ten die­se gemein­sa­me Pro­be nach den vie­len Coro­na-Ein­schrän­kun­gen sicht­bar genie­ßen! Genü­gend Grün­de für alle Blas­mu­sik­freun­de in der Regi­on Bam­berg-Forch­heim und für das treue Stamm­pu­bli­kum, sich als­bald um die Ein­tritts­kar­te zu küm­mern. Der Vor­ver­kauf beginnt am Frei­tag, den 11. März 2022 an allen gewohn­ten Ver­kaufs­stel­len, bei den Musiker*innen sowie bequem im Netz unter www​.mv​-fb​.de. Dort gibt es dem­nächst auch detail­liert alle nöti­gen Informationen.