Bereits in den frü­hen Mor­gen­stun­den, gegen 04:30 Uhr, erfolg­te am Don­ners­tag anläss­lich Sturm­tief „Yle­nia“ ein Alarm für die Feu­er­wehr Lich­ten­fels, um im Gerä­te­haus eine über­ört­li­che Ein­satz­lei­tung zusam­men mit der Kreis­brand­in­spek­ti­on und der Feu­er­wehr Lichtenfels/​Main für die letzt­lich rund 40 Ein­sät­ze im gesam­ten Land­kreis ein­zu­rich­ten. Durch die Füh­rungs­kräf­te der Lich­ten­fel­ser Wehr muss­ten in der Stadt meh­re­re Sturm­schä­den über­prüft wer­den. Bei zwei abge­deck­ten Dächern in der Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße und am Markt­platz waren Siche­rungs­maß­nah­men und der Ein­satz der Dreh­lei­ter erfor­der­lich. Gegen Mit­tag waren die erste Ein­sät­ze des Tages abgearbeitet.

Im Lauf des Nach­mit­ta­ges am Don­ners­tag waren jedoch wei­te­re Unwet­ter­ein­sät­ze zu bedie­nen. Zu die­sen tech­ni­schen Hil­fe­lei­stun­gen wur­de die Dreh­lei­ter aus Lich­ten­fels letzt­lich erneut in die Kern­stadt, sowie nach Buch am Forst und Schney beor­dert. Ergän­zend muss­te zudem eine aus­ge­lö­ste Brand­mel­de­an­la­ge in einem Indu­strie­be­trieb abge­ar­bei­tet werden.

Eine gewis­se Anspan­nung war unse­ren Ein­satz­kräf­ten nach geta­ner Arbeit den­noch anzu­mer­ken, denn für Don­ners­tag­abend und auch für die Nacht von Frei­tag auf Sams­tag waren erneut Sturm­bö­en mit bis zu Orkan­stär­ke gemeldet.

Letzt­lich waren schon am Frei­tag­nach­mit­tag erneut Gebäu­de­tei­le vor Absturz zu sichern. Das Sturm­tief „Zeynep“ hat­te die Stadt Lich­ten­fels und ihre Ein­satz­kräf­te in der Nacht glück­li­cher­wei­se wei­test­ge­hend verschont.

Im Land­kreis waren jedoch, wie auch bereits am Don­ners­tag eine Viel­zahl von Ein­satz­stel­len abzu­ar­bei­ten, wes­halb erneut eine Ein­satz­lei­tung im Gerä­te­haus Lich­ten­fels ein­ge­rich­tet wurde.

Bei Zeynep kon­zen­trier­ten sich die Ein­satz­or­te vor allem auf den Bereich Burg­kunst­adt und Bad Staffelstein.

Am Frei­tag­abend unter­stüt­zen die Lich­ten­fel­ser Flo­ri­ans­jün­ger letzt­lich nur kurz die Feu­er­wehr Bad Staf­fel­stein bei her­ab­fal­len­den Dach­zie­geln von einem Gebäude.

Der Sams­tag­mor­gen und der rest­li­che Tag brach­ten jedoch doch den einen oder ande­ren Sturm­scha­den zum Vor­schein, den es nun zu besei­ti­gen galt.

Zusam­men mit der Feu­er­wehr Schney und dem Kreis­bau­hof muss­ten eine grö­ße­re Anzahl umge­fal­le­ner bzw. sturm­ge­schä­dig­ter Bäu­me auf der LIF27 (B289 alt) gefällt und oder weg­ge­räumt wer­den. Die Kreis­stra­ße war zu die­sem Zweck zeit­wei­se voll gesperrt. Mit zwei wei­te­ren Stur­mein­sät­zen in der Lan­gen Stra­ße, sowie im Seu­bels­dorf klan­gen die Aus­wir­kun­gen der bei­den Stür­me am Sams­tag­nach­mit­tag aus.

Alles in allem kann man sagen, dass wir recht glimpf­lich davon­ge­kom­men sind, wenn man an die Sturm­schä­den in Nord­deutsch­land denkt.