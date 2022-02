Kosten­gün­stig mit dem Sport­mo­bil zu Wett­kämp­fen fahren

Die Anpas­sun­gen der aktu­el­len 15. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung, die seit 17. Febru­ar gel­ten, machen unter ande­rem auch für den Sport wie­der mehr mög­lich. Dem­nach gilt für die eige­ne sport­li­che Betä­ti­gung sowie die prak­ti­sche Sport­aus­bil­dung nur noch 3G – also geimpft, gene­sen oder gete­stet. „Ich freue mich, dass auch im Sport wie­der mehr erlaubt ist“, zeigt sich Wolf­gang Reich­mann zufrie­den mit den am Diens­tag von der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung bekannt­ge­ge­be­nen neu­en Rege­lun­gen. Jetzt dür­fen, so der erste Vor­sit­zen­de des Stadt­ver­ban­des für Sport, neben den Geimpf­ten und Gene­se­nen auch wie­der Gete­ste­te gemein­sam Sport trei­ben oder in ein Fit­ness­stu­dio gehen. „Jetzt hof­fen wir instän­dig, dass der Sport wie­der mehr Zulauf bekommt, dass vie­le Men­schen wie­der in die Ver­ei­ne ein­tre­ten und auch das Ver­eins­le­ben wie­der so Fahrt auf­nimmt. Denn der Sport ist für vie­le Men­schen nicht nur Kör­per­be­tä­ti­gung, die gut­tut, son­dern auch ein wich­ti­ger sozia­ler Anker“, so Reich­mann wei­ter. Aller­dings macht der ehe­ma­li­ge Leh­rer auf eine wich­ti­ge Rege­lung auf­merk­sam: „Eine FFP2-Mas­ke ist beim Besuch einer Sport­ver­an­stal­tung jedoch nach wie vor zu Tra­gen.“ Ver­schie­de­ne Hand­lungs­emp­feh­lun­gen wie zum Bei­spiel zur Hygie­ne oder zur Durch­füh­rung von Ver­samm­lun­gen, ergänzt Reich­mann, bie­tet der Baye­ri­sche Lan­des-Sport­ver­band auf sei­ner Inter­net­sei­te an.

Der Sadt­ver­band nimmt die Locke­run­gen auch zum Anlass, auf das Aus­lei­hen des Sport­mo­bils auf­merk­sam zu machen. Das Fahr­zeug des Stadt­ver­ban­des kann „zu mode­ra­ten Prei­sen aus­ge­lie­hen wer­den. Sie lie­gen für eine Lei­he an Werk­ta­gen mit 150 Frei­ki­lo­me­tern bei 30 Euro, am Wochen­en­de bei 40 Euro. Auch ein Aus­lei­hen für eine Woche ist mög­lich mit 1.500 Frei­ki­lo­me­tern für 200 Euro. Für ein Wochen­en­de sind bei 500 Frei­ki­lo­me­ter 80 Euro zu ent­rich­ten“, nennt Mäx Zil­li­bi­l­ler, Vor­stands­mit­glied und für die Ver­ga­be des Sport­mo­bils zustän­dig, auch Zahlen.

Der Klein­bus ver­fügt über neun Sit­ze und darf mit dem PKW-Füh­rer­schein Klas­se B – frü­her Klas­se 3 – gefah­ren wer­den. For­mal ist es ganz ein­fach: „Die Ver­ei­ne müs­sen vor der erst­ma­li­gen Nut­zung eine Nut­zungs­ver­ein­ba­rung unter­schrei­ben und die­se uns zusen­den, zusam­men mit einer Ein­zugs­er­mäch­ti­gung zur Abbu­chung der Kosten­pau­scha­le“, beschreibt Mäx Zil­li­bi­l­ler das Ver­fah­ren. Mög­lich ist die Reser­vie­rung online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de/​U​n​s​e​r​-​S​p​o​r​t​m​o​bil.

Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de.