Gegen die Löwen Frank­furt wol­len unse­re Wöl­fe erneut einen „Gro­ßen“ ärgern, ehe man am Mitt­woch gegen den Vor­letz­ten antritt

Zum Wochen­start erwar­ten unse­re Wöl­fe am Mon­tag um 19:30 Uhr den Tabel­len­zwei­ten aus Frank­furt in der NETZSCH-Are­na. Gegen den Auf­stiegs-Aspi­ran­ten wird es für das Rudel erneut dar­um gehen, solan­ge wie mög­lich mit­spie­len und das Spiel eng hal­ten zu kön­nen. In Weiß­was­ser tref­fen unse­re Jungs am Mitt­woch dann auf einen Geg­ner, mit dem es auch in den Play Downs durch­aus ein Wie­der­se­hen geben könn­te. Wie gewohnt wer­den bei­de Spie­le auf Spra­de TV (Kom­men­ta­tor am Mon­tag ist Kai Losert, an sei­ner Sei­te CoKom­men­ta­tor Seba­sti­an Set­zer) und auf Radio Euro­herz in der Eis­zeit über­tra­gen. Zum Heim­spiel am Mon­tag sind wie zuletzt 999 Zuschau­er zuge­las­sen – dies­mal jedoch erst­mals wie­der unter der Zugangs­re­gel „2G“ (d.h. voll­stän­dig geimpft oder gene­sen). Tickets gibt es online unter (https://​ver​selb​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts), im Vor­ver­kauf bei Ede­ka Egert im Sel­ber Vor­werk oder – falls noch ver­füg­bar – auch an den Abendkassen.

Form­kur­ve

Die Frank­fur­ter kom­men mit brei­ter Brust nach Ober­fran­ken: die fünf letz­ten Par­tien gewan­nen die Löwen alle­samt; zuletzt fuhr man einen 5:2 Sieg beim Hes­sen-Der­by in Bad Nau­heim ein. Anders sieht es bei unse­ren Sel­ber Wöl­fen aus, die inzwi­schen seit 18 Par­tien nicht mehr als Sie­ger vom Eis gehen konnten.

Den­noch stimm­ten die letz­ten Spie­le – unter ande­rem die knap­pe Nie­der­la­ge in Ravens­burg – abso­lut posi­tiv und ein Auf­wärts­trend ist erkenn­bar. Gelingt es unse­ren Jungs, die Chan­cen­ver­wer­tung zu ver­bes­sern, wird es sicher­lich auch in naher Zukunft mal wie­der mit einem Erfolgs­er­leb­nis klap­pen. Auf einer Durst­strecke sind zur­zeit aber auch die Lau­sit­zer Füch­se unter­wegs – ihren letz­ten Sieg fuh­ren die Sach­sen aus­ge­rech­net gegen unse­re Wöl­fe Anfang Febru­ar ein, als wir noch mit einem stark dezi­mier­ten Kader antre­ten mussten.

Sta­ti­stik

Gegen bei­de Geg­ner traf unser Team schon drei­mal in die­ser Sai­son auf­ein­an­der. Zu Sai­son­be­ginn bot das Rudel dem Favo­ri­ten vom Main beim 2:5 einen har­ten Kampf, auch beim ersten Spiel in Frank­furt schlug man sich beim 4:1 wacker, ehe kürz­lich eine 6:0‑Niederlage auf der Anzei­ge stand. Auch gegen die Füch­se gab es drei Nie­der­la­gen, doch vor allem bei den bei­den Heim­spie­len, die 3:6 und 0:2 ver­lo­ren gin­gen, war man kei­nes­wegs chan­cen­los unter­wegs. Beson­ders gegen Frank­furt gilt es für die Man­nen von Head­coach Her­bert Hohen­ber­ger von der Straf­bank weg­zu­blei­ben: Mit einer Quo­te von 27,5 % wei­sen die Löwen um Top-Scorer Wruck die beste Power­play-Quo­te der Liga auf und auch die Unter­zahl-Quo­te der Hes­sen ist mit 89,4 % über­ra­gend. Beim Aus­wärts­spiel in Weiß­was­ser gilt es beson­ders, auf Quen­ne­vil­le und Gar­lent Acht zu geben, die mit je 68 Scor­er­punk­ten wah­re Offen­siv-Exper­ten sind.

Lin­eup

Seit lan­gem kann Her­bert Hohen­ber­ger mal wie­der fast aus dem Vol­len schöp­fen. Gegen die Löwen kann man am Mon­tag Stand jetzt mit vier voll­stän­di­gen Sturm­rei­hen, sowie sie­ben Ver­tei­di­gern antre­ten. Im Tor wird Wei­de­kamp star­ten. Ver­zich­ten muss der Wöl­fe-Coach somit ledig­lich auf die bei­den Lang­zeit­ver­letz­ten bzw. ‑erkrank­ten Boi­ar­chi­nov und Gare, sowie auf Lilik, der nach über­stan­de­ner Qua­ran­tä­ne der­zeit das Return-to-Hockey-Pro­gramm durch­läuft. Außer­dem wird Neu­zu­gang Glem­ser beim Heim­spiel das erste Mal ins Wöl­fe-Tri­kot schlüpfen.

Zugangs- und Hygieneregeln

Es gilt die 2G-Regel. Dies bedeu­tet, Zugang zur NETZSCH-Are­na erhal­ten alle, die entweder

voll­stän­dig geimpft (Erst- und Zweit­imp­fung) oder

gene­sen sind

Auch für Schü­ler ab dem 12. Lebens­jahr gilt 2G.

Kin­dern unter 6 Jah­ren kön­nen wir kei­nen frei­en Ein­tritt mehr gewäh­ren. Auch für die­se muss eine Ein­tritts­kar­te gelöst wer­den, sie benö­ti­gen jedoch kei­ne Nachweise.

Kin­der ab 6 bis ein­schließ­lich 11 Jah­re müs­sen ledig­lich eine Ein­tritts­kar­te vor­le­gen. Eine Imp­fung oder Test­nach­wei­se sind nicht erforderlich.

Es gilt FFP2-Mas­ken­pflicht auch am Platz. Dies Mas­ke darf nur zum Ver­zehr von Spei­sen und Geträn­ken abge­nom­men werden.

Spei­sen der Metz­ge­rei Sand­ner, Geträn­ke von Kondrau­er und Bier­spe­zia­li­tä­ten von Lang Bräu wer­den verkauft.

Bei der Ein­lass­kon­trol­le sind fol­gen­de Doku­men­te vorzuzeigen: