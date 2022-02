„Der Anfang ist gemacht! Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de konn­ten wir end­lich mit den Vor­be­rei­tun­gen zur not­wen­di­gen Reno­vie­rung der Berg­wacht-Dienst­hüt­te am Wal­ber­la (Ehren­bürg) begin­nen. Mit tat­kräf­ti­ger Unter­stüt­zung des Rota­ry Club Frän­ki­sche Schweiz-Wie­sent­tal haben wir die Büsche und nie­de­ren Gehöl­ze auf Stock gesetzt. Lei­der muss­ten auch ein paar kran­ke Bäu­me gefällt wer­den, wel­che immer wie­der durch her­ab­fal­len­de Äste eine Gefahr waren für Wan­de­rer und Spa­zier­gän­ger auf dem Weg zum Berg. Die Maß­nah­men wur­den mit der unte­ren Natur­schutz­be­hör­de, dem Gebiets­be­treu­er und der Gemein­de Wie­sent­hau abge­stimmt. Mit Unter­stüt­zung der Gemein­de Wie­sent­hau konn­ten wir auch die Stra­ße bedarfs­wei­se sper­ren und das Gehölz ent­sor­gen. Wer uns unter­stüt­zen möch­te – wir wür­den uns rie­sig über Spen­den freu­en, egal ob Sach- oder Geld­spen­den. Bei Fra­gen ein­fach anru­fen, mai­len an foerderverein@​bergwacht-​forchheim.​de oder eine Pri­vat­nach­richt über den Mes­sen­ger unse­res Face­book-Auf­tritts „För­der­ver­ein Berg­wacht­be­reit­schaft Forch­heim e.V.“.

Unse­re Bank­ver­bin­dung für Ihre Spen­de ist: VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG IBAN: DE35 7639 1000 0007 0100 10 BIC: GENODEF1FOH

Für Spen­den bis 200 Euro gilt der Kon­to­aus­zug als Nach­weis gegen­über dem Finanz­amt. Für Geld­spen­den über 200 Euro stel­len wir ger­ne Spen­den­quit­tun­gen aus.“