Die Lebens­qua­li­tät in Bam­berg mit digi­ta­len Mit­teln stei­gern – dazu haben beim Bam­berg-Hacka­thon der Smart City Bam­berg 12 Teams in nur 36 Stun­den Pro­jek­te ent­wickelt. Von einer Bür­ger-App bis hin zu einer Platt­form für regio­na­le Lebens­mit­tel ist die Band­brei­te der vor­ge­stell­ten Ergeb­nis­se groß! Nun geht die Preis­ver­lei­hung mit dem Bam­berg­preis in die drit­te Run­de. Vom 14. bis zum 28. Febru­ar. haben alle Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger Gele­gen­heit, eines der 12 Teams für den mit 500 Euro dotier­ten Bam­berg­preis zu wäh­len. Die Wahl fin­det online via bam​berg​-gestal​ten​.de und ana­log im Bür­ger­la­bor in der Haupt­wach­stra­ße 3 statt.

Eine Abstim­mung ist auch ana­log im Bür­ger­la­bor mög­lich. An fol­gen­den Tagen kann im Bür­ger­la­bor über das beste Pro­jekt aus dem Hacka­thon abge­stimmt werden:

Diens­tag, 22. Febru­ar 2022 von 15:00–17:00 Uhr

Don­ners­tag, 24. Febru­ar 2022 von 9:00–11:00 Uhr

Den Jury-Preis der Ver­an­stal­tung (1.000 Euro) hat­te das Team Digi­ta­le Zeit­rei­se gewon­nen. Bern­hard Öder und Andre­as Wag­ner über­zeug­ten mit dem vir­tu­el­len Nach­bau der ehe­ma­li­gen Bam­ber­ger Stra­ßen­bahn in 3D. Das Team möch­te Lokal­ge­schich­te mit vir­tu­el­ler Rea­li­tät über das Smart­pho­ne erleb­bar machen. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer des Hacka­thons stimm­ten beim Ent­wick­ler­preis (je 500 Euro) außer­dem für ihre ganz per­sön­li­chen Favo­ri­ten. Am Ende zeich­ne­ten sich gleich zwei Gewin­ner­teams ab. Das Pro­jekt Lade-Kol­lek­tiv (Tobi­as Auf­en­an­ger, Seba­sti­an Sey­fahrt und Johan­nes Leder) möch­te mit einer App ein Netz aus E‑Ladesäulen schaf­fen und das Suchen und Buchen erleich­tern. Sas­kia Hof­mei­ster, Dani­el Alt und Zwölft­kläss­ler des Franz-Lud­wig-Gym­na­si­ums haben einen Chat­bot für Fra­gen zum Blut­spen­den ent­wickelt. Die Schul­lei­te­rin Frau Hof­mei­ster zeig­te sich bei der Preis­ver­lei­hung sehr erfreut: „Wir am Franz-Lud­wig-Gym­na­si­um lie­ben nicht nur Spra­chen, son­dern kön­nen auch Technik!“.

Die Ergeb­nis­se der ande­ren Teams kön­nen sich eben­falls sehen las­sen: Die App Hier & Jetzt Bam­berg zeigt Frei­zeit- und Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten in der Umge­bung an. Das Team Name it Face it will bam­berg-gestal­ten wei­ter­ent­wickeln und die Mit­be­stim­mung von Bür­ge­rin­nen und Bür­gern noch ein­fa­cher machen. Mei­Essn ist eine Platt­form, in der man bald loka­le Lebens­mit­tel ein­kau­fen und sich zum Kochen tref­fen kann. Die loka­le Com­mu­ni­ty-App .init soll Men­schen für Pro­jek­te zusam­men­brin­gen. Zudem hat ein Team eine Soft­ware für einen Smar­ten Kata­stro­phen­schutz ent­wickelt, die die Stand­or­te von Ein­satz­fahr­zeu­gen und vie­le wei­te­re wich­ti­ge Daten auf einer Kar­te anzei­gen, um so die Ein­satz­be­din­gun­gen noch bes­ser abschät­zen zu können.

Mit der Platt­form DeLib sol­len Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein­an­der bald Bücher lei­hen kön­nen. Ein smar­ter Mobi­li­täts­be­ra­ter soll dabei hel­fen, umwelt­freund­li­cher unter­wegs zu sein. Die App Peak­Pick soll mit­tels Last­steue­rung die Öko­strom­nut­zung för­dern. Zu den Ergeb­nis­sen zählt auch das Smart City Dash­board, das Daten zur Smart City über­sicht­lich darstellt.

„Ich bin als Digi­ta­li­sie­rungs­re­fe­rent und als Jury-Mit­glied erstaunt über die Viel­falt der Pro­jek­te. Die Ent­schei­dung ein Gewin­ner-Team zu benen­nen fiel uns wirk­lich schwer. Ich hof­fe, die Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger tun sich dabei etwas leich­ter und stim­men mit viel Enga­ge­ment für ihr Lieb­lings­pro­jekt ab“, so der Digi­ta­li­sie­rungs­re­fe­rent Dr. Ste­fan Goller.

Aus­führ­li­che­re Infor­ma­tio­nen über die Teams, Pro­jek­te und die Mög­lich­keit zur digi­ta­len Abstim­mung gibt es unter: www​.bam​berg​-gestal​ten​.de