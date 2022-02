Bei der rou­ti­ne­mä­ßi­gen täg­li­chen Testung haben sich am heu­ti­gen Sams­tag zwei Coro­na-Fäl­le im Team des HSC Coburg gezeigt. Den bei­den Spie­lern geht es soweit gut und sie wei­sen nahe­zu kei­ne Krank­heits­sym­pto­me auf. Alle ande­ren Tests des Teams waren nega­tiv, so dass die Aus­tra­gung des heu­ti­gen Spiels gegen den HC Empor Rostock nicht in Fra­ge steht. Für alle Ver­ei­ne der 1. und 2. Liga gilt in Rück­spra­che mit der LIQUI MOLY Hand­ball-Bun­des­li­ga in einem sol­chen Fal­le, dass eine Spiel­ver­le­gung nur dann in Fra­ge kommt, wenn mehr als die Hälf­te aller Ver­trags­spie­ler oder zwei der im Kader ste­hen­den Tor­hü­ter kei­ne medi­zi­ni­sche Frei­ga­be zum Mit­wir­ken erhal­ten. Wir wün­schen unse­ren bei­den Spie­lern gute und schnellst­mög­li­che Besserung.