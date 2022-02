CO2-neu­tra­le Wertschöpfung

Auf den Abbruch der ersten Gebäu­de des ehe­ma­li­gen Miche­lin-Wer­kes in Hall­stadt folgt nun der Auf­takt in die Zukunft: mit einer hoch­ka­rä­tig besetz­ten Ver­an­stal­tung rund um die CO2-neu­tra­le Wertschöpfung.

Beim Clean­tech Inno­va­ti­on Park in Hall­stadt steht die erste Ver­an­stal­tung auf dem Pro­gramm: der Clean­tech Inno­va­ti­on Sum­mit. Das vir­tu­el­le Event fin­det am 23. Febru­ar ab 9 Uhr statt. An die­sem Tag dreht sich alles um die CO2-neu­tra­le Wert­schöp­fung – ein The­ma, das in Zei­ten knap­per Roh­stof­fe und zuneh­mend ver­netz­ter Pro­duk­ti­ons­pro­zes­se immer mehr an Bedeu­tung gewinnt. Die Ver­an­stal­tung ist kosten­frei, Inter­es­sier­te kön­nen sich auf der Web­sei­te des Inno­va­ti­ons­netz­werks Bay­ern Inno­va­tiv (https://​www​.bay​ern​in​no​va​tiv​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​/​c​l​e​a​n​t​e​c​h​-​i​n​n​o​v​a​t​i​o​n​-​s​u​m​mit) anmel­den.

Wis­sen­schaft und Pra­xis eng verzahnt

Für das Event konn­ten die Ver­an­stal­ter von Bay­ern Inno­va­tiv und der Clean­tech Inno­va­ti­on Park GmbH nam­haf­te Refe­ren­tin­nen und Refe­ren­ten aus Wirt­schaft und Wis­sen­schaft gewin­nen. Mit dabei sind unter ande­rem Ute Schmid, Pro­fes­so­rin für Kogni­ti­ve Syste­me an der Fakul­tät Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Ange­wand­te Infor­ma­tik der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg sowie Micha­el Dan­zer, Pro­fes­sor am Baye­ri­schen Bat­te­rie­zen­trum Bay­Batt in Bay­reuth. Impul­se aus der Pra­xis kom­men bei­spiels­wei­se aus dem Scha­eff­ler Inno­va­ti­ons­la­bor: Bern­hard Sei­ler, COO im Unter­neh­mens­be­reich E‑Mobilität, wird in sei­nem Vor­trag den Weg von Scha­eff­ler hin zur ultra­ef­fi­zi­en­ten Fabrik skiz­zie­ren. Mode­riert wird die Ver­an­stal­tung von Petra Bindl, unter ande­rem bekannt durch ihre Arbeit beim ZDF, Sky und Euro­sport. Sie emp­fängt alle Refe­ren­tin­nen und Refe­ren­ten in Hall­stadt. Von dort wird das Event mit Vor­trä­gen, Podi­ums­dis­kus­sio­nen und Work­shops live ins Netz übertragen.

Gemein­sam Zukunfts­the­men vorantreiben

„Sehr ger­ne hät­ten wir die Gäste direkt bei uns im Park begrüßt, aber durch Coro­na und die aktu­el­len Bau­maß­nah­men ist das lei­der noch nicht mög­lich“, sagt Peter Kel­ler, Geschäfts­füh­rer der Clean­tech Inno­va­ti­on Park GmbH. „Wir freu­en uns aber trotz­dem, dass es nun end­lich los­geht – und dass wir vie­le Part­ner aus Wirt­schaft und For­schung zusam­men­brin­gen, um gemein­sam über das so wich­ti­ge The­ma CO2-Neu­tra­li­tät in der Pro­duk­ti­on zu dis­ku­tie­ren.“ Der Clean­tech Inno­va­ti­on Park hat sich unter ande­rem zum Ziel gesetzt, im Ein­klang mit dem Pari­ser Kli­ma­ab­kom­men einen wich­ti­gen Bei­trag zur Dekar­bo­ni­sie­rung zu lei­sten. Künf­tig sol­len im Park Akteu­re aus unter­schied­li­chen Dis­zi­pli­nen zusam­men­kom­men, um gemein­sam an die­sem und an wei­te­ren Zukunfts­the­men zu for­schen. Der Clean­tech Inno­va­ti­on Park will aller­dings nicht nur Unter­neh­men und For­schungs­ein­rich­tun­gen aus der Regi­on anspre­chen: Die Orga­ni­sa­to­ren wer­den im Vor­feld des Clean­tech Inno­va­ti­on Sum­mits auch drei Schul­klas­sen ein­la­den. „Die Mei­nung der Schü­le­rin­nen und Schü­ler ist uns sehr wich­tig, schließ­lich soll der Inno­va­ti­ons­park auch eine attrak­ti­ve Anlauf­stel­le für Bil­dung und Aus­tausch wer­den. Des­halb wol­len wir mit unse­ren The­men von Beginn an auch jün­ge­re Ziel­grup­pen errei­chen und für die Ent­wick­lung im tech­ni­schen Umfeld begei­stern“, so Chri­stoph Hei­nen, Tech­no­lo­gie­trans­fer­ma­na­ger der Bay­ern Inno­va­tiv GmbH.

Zur Anmel­dung und zum Pro­gramm des 1. Clean­tech Inno­va­ti­on Sum­mits: https://​www​.bay​ern​-inno​va​tiv​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​/​c​l​e​a​n​t​e​c​h​-​i​n​n​o​v​a​t​i​o​n​-​s​u​m​mit