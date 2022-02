Mir­ko Pohl steht ab sofort an der Spit­ze der jun­gen Unter­neh­mer und Füh­rungs­kräf­te in Forch­heim. Pünkt­lich zum Jah­res­wech­sel tritt der 29-jäh­ri­ge sein Amt als Spre­cher der Wirt­schafts­ju­nio­ren Forch­heim an. Hin­ter­grund: Um dem eige­nen Nach­wuchs im Ver­band eine füh­ren­de Posi­ti­on zu ermög­li­chen, tau­schen die Wirt­schafts­ju­nio­ren – nach dem Prin­zip „One Year to Lead“ – in jedem Jahr ihre Füh­rungs­mann­schaf­ten auf Bundes‑, Lan­des sowie auf Kreis­ebe­ne aus. Zum Vor­stands­team der Wirt­schafts­ju­nio­ren Forch­heim gehö­ren 2022: Mir­ko Pohl (Secur­e­point GmbH), Flo­ri­an Kraus (Omni­bus Kraus GmbH & Co. KG), Per­d­ita Christ (Pfo­ten­netz­werk) und Jeho­na Ahme­ti (Han­dels­ver­tre­tung Val­uniq AG).

Die Wirt­schafts­ju­nio­ren (WJ) Forch­heim sind eine Ver­ei­ni­gung von jun­gen Unter­neh­mern und Füh­rungs­kräf­ten mit 75 Mit­glie­dern aus allen Berei­chen der Wirt­schaft. Die WJ Forch­heim gehö­ren den Wirt­schafts­ju­nio­ren Deutsch­land (WJD) an und bil­den mit rund 10.000 akti­ven Mit­glie­dern den größ­ten Ver­band von Unter­neh­mern und Füh­rungs­kräf­ten unter 40 Jah­ren. Bun­des­weit ver­ant­wor­ten die Wirt­schafts­ju­nio­ren bei einer Wirt­schafts­kraft von mehr als 120 Mrd. Euro Umsatz rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Aus­bil­dungs­plät­ze. Der Bun­des­ver­band WJD ist seit 1958 Mit­glied der mehr als 100 Natio­nal­ver­bän­de umfas­sen­den Juni­or Cham­ber Inter­na­tio­nal (JCI).