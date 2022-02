Im Som­mer 2022 zei­gen die Kunst­samm­lun­gen im STU­DIO eine Aus­stel­lung über Alex­an­dri­ne von Baden (1820–1904), die 1842 den dama­li­gen Cobur­ger Erb­prin­zen und spä­te­ren Her­zog Ernst II. (1818–1893) hei­ra­te­te. Der Vor­trag von PD Dr. Ste­fa­nie Knöll gibt anhand von bild­li­chen Dar­stel­lun­gen aus dem Cobur­ger Kup­fer­stich­ka­bi­nett Ein­blick in das Leben der badi­schen Prin­zes­sin und nimmt dabei ins­be­son­de­re ihr Ver­hält­nis zur Kunst in den Blick.

Der Online-Vor­trag fin­det am Don­ners­tag, 24. Febru­ar 2022, um 18.00 Uhr auf der Platt­form Zoom statt. Die Teil­nah­me ist kosten­frei. Nach Anmel­dung bekom­men Sie einen Zugangs­link zugeschickt.Anmeldung per E‑Mail an: sekretariat@​kunstsammlungen-​coburg.​de

Bit­te beach­ten Sie, dass Anmel­dun­gen nur bis zum jewei­li­gen Vor­trags­tag bis 15 Uhr mög­lich sind.