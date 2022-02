Jetzt anmel­den und Platz für die Oster­fe­ri­en sichern

In den Oster­fe­ri­en bie­tet das Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land nach zwei­jäh­ri­ger Pau­se wie­der ein Feri­en­pro­gramm für Kin­der an – natür­lich unter Beach­tung der bis dahin gel­ten­den epi­de­mi­schen Regeln. Ver­an­stal­tungs­ort ist jeweils der Semi­nar­raum des Bau­ern­mu­se­ums Bam­ber­ger Land, Haupt­stra­ße 3–5, 96158 Frens­dorf (über Hin­ter­ein­gang). Inter­es­sen­ten kön­nen sich ab sofort bis Frei­tag, 1. April 2022 per Mail (bauernmuseum@​lra-​ba.​bayern.​de) oder tele­fo­nisch (0951/859650) anmelden.

Mit Nadel fil­zen – Oster­de­ko mal ganz anders

Gleich am ersten Tag der Oster­fe­ri­en kön­nen alle Kin­der, die neben dem tra­di­tio­nel­len Oster­ei­er­fär­ben auch mal Oster­de­ko fil­zen möch­ten, zu uns ins Bau­ern­mu­se­um kom­men. Unter fach­kun­di­ger Anlei­tung ent­ste­hen wun­der­schö­ne, mit Nadeln gefilz­te Uni­ka­te, für die Osterzeit.

Datum: Mon­tag, 11. April 2022, 10:00 bis 12:00 Uhr

Kosten: 10 €, inkl. Material

Bit­te mit­brin­gen: Getränk, evtl. Brotzeit

Max. Per­so­nen­zahl: 10 Kinder

Min. Per­so­nen­zahl: 6 Kinder

Die Ver­an­stal­tung ist geeig­net für Kin­der im Alter von 6 bis 10 Jahre

Was blüht denn da? – im Frühling

Wir bege­ben uns auf die Spur der Früh­jahrs­blü­her. Dabei begeg­nen wir auch dem ein oder ande­ren Früh­auf­ste­her unter den Blü­ten­be­su­chern. Anschlie­ßend basteln oder bema­len wir ein Pflanz­ge­fäß, das wir mit einer bie­nen­freund­li­chen Blu­men­mi­schung ansäen.

Datum : Diens­tag, 12. April 2022, 10:00 bis 12:00 Uhr

Kosten: 10 €, inkl. Material

Bit­te mit­brin­gen: Getränk, evtl. Brotzeit,

bit­te auf geeig­ne­te, wet­ter­fe­ste Klei­dung achten

Max. Per­so­nen­zahl: 10 Kinder

Min. Per­so­nen­zahl: 6 Kinder

Die Ver­an­stal­tung ist geeig­net für Kin­der im Alter von 6 bis 10 Jahre

Ach du grü­ne Neune!

Der Brauch der grü­nen Sup­pe zum Früh­lings­be­ginn hat sich bis heu­te erhal­ten. Neun Kräu­ter sind es, die wir dazu brau­chen und am Don­ners­tag vor Ostern im Muse­ums­gar­ten ken­nen­ler­nen, suchen und sam­meln. Dar­aus berei­ten wir eine lecke­re Sup­pe und essen die­se anschlie­ßend gemeinsam.