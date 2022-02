Die ehe­ma­li­ge „Direk­to­ren­vil­la“ auf dem Gelän­de des Bezirks­kli­ni­kums Ober­main Kut­zen­berg (BKO) soll erhal­ten blei­ben. Nach län­ge­rer Son­die­rung zeich­nen sich Alter­na­tiv­lö­sun­gen für eine neue Nut­zung des sanie­rungs­be­dürf­ti­gen histo­ri­schen Gebäu­des ab. Des­we­gen hat Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm die GeBO – die Gesund­heits­ein­rich­tun­gen Bezirk Ober­fran­ken – gebe­ten, den Antrag auf Abriss zurück­zu­zie­hen. Dar­über infor­mier­te der Bezirks­tags­prä­si­dent am Mitt­woch im Rah­men einer Besich­ti­gung der Bau­stel­le für die „Non-Com­pli­an­ce-Sta­ti­on für TBC-Kran­ke“ in Kutzenberg.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner zeig­te sich erfreut, dass der Bezirk einen Erhalt des histo­ri­schen Gebäu­des anstrebt und aktu­ell Mög­lich­kei­ten einer kli­ni­schen Nut­zung son­diert wer­den – wenn­gleich eine Sanie­rung mit einem hohen Kosten­auf­wand ver­bun­den sei. „Ich begrü­ße es sehr, dass die Denk­mal­schutz­aspek­te berück­sich­tigt wer­den“, so der Land­rat. Er stell­te her­aus: „Von Beginn an lag für uns bei den Pla­nun­gen und Gesprä­chen zu Kut­zen­berg ein wich­ti­ges Augen­merk auf der Ein­be­zie­hung bzw. wei­te­ren Nut­zung und Sanie­rung der histo­ri­schen Bau­sub­stanz. Es ist schön, dass sich hier nun Alter­na­tiv­lö­sun­gen abzeich­nen. Das ist für mich ein wei­te­res Zei­chen, dass Bezirk und Land­kreis in punk­to Bezirks­kli­ni­kum Kut­zen­berg an einem Strang zie­hen“, so der Land­rat wört­lich. „Mit den Inve­sti­tio­nen in Höhe von rund 136 Mil­lio­nen Euro in Kut­zen­berg setzt der Bezirk in vie­ler­lei Hin­sicht wich­ti­ge Zeichen.“

Bezüg­lich der Direk­to­ren­vil­la beton­te Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm: „Der Neu­bau des Kli­ni­kums hat einen lan­gen Vor­lauf und wur­de in der vor­he­ri­gen Legis­la­tur­pe­ri­ode des Bezirks­tags beschlos­sen. 2016 wur­de ent­spre­chend ein Archi­tek­tur­wett­be­werb gestar­tet. Kei­ner der drei Sie­ger­ent­wür­fe sah den Erhalt der Direk­to­ren­vil­la vor. Der Ver­tre­ter des Lan­des­am­tes für Denk­mal­pfle­ge hat­te damals geäu­ßert, dass das Amt einem Abriss der Vil­la nie zustim­men kön­ne, ihn aber als ulti­ma ratio hin­neh­men müss­te. Im Voll­zug der dann gefass­ten Beschlüs­se habe die GeBO bei der zustän­di­gen Behör­de, dem Land­rats­amt Lich­ten­fels, eine Abbrucher­laub­nis bean­tragt. Von vorn­her­ein war aber klar, dass die erhal­tens­wer­ten Tei­le des Gebäu­des doku­men­tiert und erhal­ten wer­den sollten.“

Der Bezirks­tags­prä­si­dent beton­te: „In Gesprä­chen mit Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner hat man von Anfang an ver­sucht, eine kon­struk­ti­ve Lösung für die histo­ri­sche Bau­sub­stanz des Kli­ni­kums zu fin­den, das bedeu­tet: Es muss eine sinn­vol­le Ver­wen­dung für das/​die Gebäu­de geben. Wir sind hier in einem flie­ßen­den Pro­zess und des­we­gen habe ich als Bezirks­tags­prä­si­dent die GeBO gebe­ten, den Besei­ti­gungs­an­trag für die Direk­to­ren­vil­la zurück­zu­neh­men. Im Übri­gen liegt mir sehr viel an Erhalt und Aus­bau des Stand­orts, ich mes­se dem gro­ße Bedeu­tung bei. Die beschlos­se­nen Maß­nah­men für Neu­bau­ten und Sanie­rung zei­gen in die rich­ti­ge Rich­tung“, so Schramm. Mit Blick auf eine Sanie­rung der Direk­to­ren­vil­la stell­te der Bezirks­tags­prä­si­dent her­aus: „Es muss jedem klar sein, dass wir sicher­lich Mit­tel in Mil­lio­nen­hö­he inve­stie­ren müs­sen, wenn eine ver­nünf­ti­ge kli­ni­sche Nut­zung rea­li­siert wer­den soll.“

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner unter­strich in die­sem Zusam­men­hang: „Mit dem Neu­bau und der Erwei­te­rung des Bezirks­kli­ni­kums Ober­main inve­stiert der Bezirk nicht nur in die Stär­kung des Stand­orts Kut­zen­berg und sichert damit wich­ti­ge Arbeits­plät­ze. Er stärkt damit die gesam­te Gesund­heits­re­gi­on Ober­main und die Gesund­heits­ver­sor­gung in ganz Ober­fran­ken. Das wird sich auf Dau­er auszahlen.“

Zum Hin­ter­grund:

Die Gesamt­an­la­ge der ehe­ma­li­gen Heil- und Pfle­ge­an­stalt sowie zahl­rei­che ein­zel­ne Gebäu­de in Kut­zen­berg sind als Ein­zel­denk­mal im Baye­ri­schen Denk­mal­at­las ver­zeich­net. Auf­grund anste­hen­der Umor­ga­ni­sa­tio­nen auf dem Gelän­de wer­den vie­le der histo­ri­schen Gebäu­de ihre Nut­zung ver­lie­ren. Im Rah­men des Kom­mu­na­len Denk­mal­kon­zep­tes (KDK) wur­de die­ser Pro­zess pla­ne­risch vor­be­rei­tet und ver­sucht sowohl städ­te­bau­li­che und denk­mal­pfle­ge­ri­sche Inter­es­sen mit den Anfor­de­run­gen an einen moder­nen Kli­nik­be­trieb in Ein­klang zu bringen.

Laut unte­rer Denk­mal­schutz­be­hör­de am Land­rats­amt Lich­ten­fels ist auch das Haus Nr. 18 in Kut­zen­berg, die so genann­te Direk­to­ren­vil­la, als Ein­zel­bau­denk­mal in der Baye­ri­schen Denk­mal­li­ste ver­zeich­net. Die Direk­to­ren­vil­la wur­de 1910 erbaut und 1972 umge­baut. Trotz der Umbau­maß­nah­men sind noch die bau­zeit­li­che Trep­pen­an­la­ge mit Alko­ven, eine Flü­gel­tür im Erd­ge­schoss und der bau­zeit­li­che Dach­aus­bau mit Innen­tü­ren und Fle­der­maus­gau­ben als beson­ders erhal­tens­wer­ter Aus­stat­tung vor­han­den. Das Gebäu­de wird seit län­ge­rem nicht genutzt und ist dem­entspre­chend sanie­rungs­be­dürf­tig. Eigen­tü­mer ist der Bezirk Oberfranken.