Die an Covid erkrank­te fran­zö­si­sche Inter­pre­tin Zaz konn­te ihre für Ende Janu­ar geplan­ten Kon­zer­te in Deutsch­land nicht spie­len. Die wei­ter­hin bestehen­den Kapa­zi­täts­be­schrän­kun­gen und Ver­bo­te hät­ten ohne­hin zur Absa­ge der vor­ge­se­he­nen Auf­trit­te in der Zeit zwi­schen dem 19. und 22. Janu­ar in Mann­heim, Nürn­berg und Han­no­ver gezwun­gen. Die Nach­hol­ter­mi­ne der ver­scho­be­nen Ter­mi­ne ste­hen nun fest:

So. 29.05.2022, Nürn­berg – Mei­ster­sin­ger­hal­le (ver­legt vom 20.01.2022)

Im Vor­ver­kauf erwor­be­ne Tickets behal­ten ihre Gültigkeit.

Zaz – eine voll­ende­te Interpretin

Zaz ver­öf­fent­lich­te im Herbst 21 ihr fünf­tes Album. Im Rah­men ihrer Welt­tour gibt sie zunächst bestuhl­te Kon­zer­te in klei­ne­ren Spiel­stät­ten, nah am Publikum.

Die ersten vier Alben hat­ten unmit­tel­bar Welt­tour­ne­en zur Fol­ge. Die­ses Mal konn­te sie etwas durch­at­men. Sie stell­te die CD im Früh­ling des Lock­downs 2021 zusam­men. Eine erzwun­ge­ne, aber will­kom­me­ne Ein­sam­keit, die eine Pro­duk­ti­on mit authen­ti­schen Emo­tio­nen ent­ste­hen ließ, wie eine Serie von Bildern.

Für das neue Album kol­la­bo­rier­te Zaz mit dem hol­län­di­schen Pro­du­zen­ten REYN. Sie nah­men sich die Zeit, jedem Song eine bestimm­te Farb­tö­nung zu ver­lei­hen, mit einer Stim­me, die kei­ner Erklä­rung bedarf, so leben­dig wie berüh­rend, und immer mit rich­ti­gem Ton. Tex­te, die den Zuhö­rer direkt anspre­chen, zugleich per­sön­lich und intim für die­se voll­ende­te Interpretin.

Zaz berei­tet sich für ihre kom­men­de Tour­nee in die­sem Gefühl vor, besucht die Län­der der Welt und deren schön­sten Kon­zert­sä­le. Auf­trit­te in bewusst über­schau­ba­rer Dimen­si­on, direkt an den Besu­chern. Eine Rück­kehr zum Essen­ti­el­len. Eine Tour, deren natür­li­cher Titel lau­tet: Orga­ni­que Tour.

Die Zuschau­er wer­den dabei wie­der ein­mal die ein­zig­ar­ti­ge Per­sön­lich­keit und das Uni­ver­sum von Zaz

erle­ben, neue Facet­ten ihrer Kunst ent­decken, ihrem Zau­ber­bann erlie­gen und sich erneut in ihre größ­ten Hits ver­lie­ben wie: „Je veux“, „On ira“, „Éblou­ie par la nuit“, „Que ven­dra“ und ihren neue­sten Hit „Ima­gi­ne“.

Eine sel­te­ne, ener­gie­ge­la­de­ne Show, posi­tiv und gene­rös, die uns lächeln lässt, uns „de la joie et de la bon­ne humeur“ bringt und uns dar­an erin­nert, dass uns nach Zaz die Welt als rosa­ein­ge­färb­tes Spek­ta­kel erscheint.

Die­se Welt­tour bie­tet die Gele­gen­heit für Zaz und die Öffent­lich­keit, den NGO’s zu begeg­nen, mit denen sie part­ner­schaft­lich über Zazi­mut zusam­men­ar­bei­tet, ihr Netz­werk von Ver­bin­dun­gen. Damit erhält „la vie en rose“ einen Sprit­zer Grün. Letz­ten Endes ist Zaz, deren rich­ti­ger Name Isa lau­tet, nicht eine Lady in präch­ti­gen Farben?

Orga­ni­que Tour: die Termine

Fr. 27.05.2022 Mann­heim Mozart­saal (ver­legt vom 19.01.2022)

So. 29.05.2022 Nürn­berg Mei­ster­sin­ger­hal­le (ver­legt vom 20.01.2022)

Mo. 30.05.2022 Stutt­gart Beethovensaal

Di. 31.05.2022 Ber­lin Admiralspalast

Fr. 17.06.2022 Mün­chen Tollwood

Fr. 01.07.2022 Bad Hon­nef Insel Grafenwerth

Di. 02.08.2022 Schwet­zin­gen Schlossplatz

Mi. 03.08.2022 Leip­zig Parkbühne

Do. 04.08.2022 Chem­nitz Theaterplatz

Mo. 17.10.2022 Ham­burg Laeiszhalle

Mo. 31.10.2022 Frank­furt myticketjahrhunderthalle

Di. 01.11.2022 Düs­sel­dorf Mitsu­bi­shi Elec­tric Halle

Do. 03.11.2022 Han­no­ver Kup­pel­saal (ver­legt vom 22.01.2022)