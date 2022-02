„Stär­kung des Medi­en­stand­orts Oberfranken“

Das medi­en­päd­ago­gi­sche Jugend­ma­ga­zin des Bezirks­ju­gend­rings Ober­fran­ken – „JungFM“ – das auf Radio Gala­xy Ober­fran­ken aus­ge­strahlt wird, erhält heu­er wie­der finan­zi­el­le Unter­stüt­zung im Rah­men der Pro­gramm­för­de­rung der BLM. Der ent­spre­chen­de Antrag wur­de jetzt im Hör­funk­aus­schuss der Baye­ri­schen Lan­des­zen­tra­le für neue Medi­en (BLM) bewil­ligt, wie der Kulm­ba­cher FREIE WÄH­LER- Land­tags­ab­ge­ord­ne­te und Mit­glied im Hör­funk­aus­schuss, Rai­ner Lud­wig, heu­te (MI, 17.02.2022) aus der Sit­zung mit­ge­teilt hat.

Lud­wig: „Der Zuschuss liegt bei 24.241 Euro. Die Sen­dung gibt Jugend­li­chen unter Anlei­tung von medi­en­päd­ago­gi­schen Kräf­ten die Mög­lich­keit, sich selb­stän­dig an der Gestal­tung und Umset­zung von Radio­pro­duk­tio­nen zu betei­li­gen. Die The­men ori­en­tier­ten sich am Lebens­all­tag der Jugend­li­chen und han­deln von poli­ti­schen, sozia­len, kul­tu­rel­len oder schu­li­schen Ereig­nis­sen, so Lud­wig wei­ter. Heu­er ste­he das The­ma „Kli­ma­wan­del in Bay­ern“ im Mit­tel­punkt der inhalt­li­chen Aus­rich­tung der Maga­zin­sen­dung. „Es soll jun­gen Enga­gier­ten aus der Regi­on, die sich für die The­men Nach­hal­tig­keit, Kli­ma­wan­del inter­es­sie­ren und loka­len Orga­ni­sa­tio­nen und Aktio­nen, die sich für die­se The­men stark machen, eine Platt­form gebo­ten wer­den und die Zuhö­rer zum Nach­den­ken ange­regt wer­den. Auch das The­ma „Jugend­ar­beit goes Future“ soll mit ein­be­zo­gen wer­den“, erklärt Medi­en­rat Rai­ner Lud­wig nach der Voll­ver­samm­lung des Hörfunk-Ausschusses.

„Zusam­men­ar­beit von Aka­de­mie für Neue Medi­en und Radio Plas­sen­burg auch heu­er gesi­chert – Mot­to: ´Hei­mat ist: Kli­ma­wan­del in Bayern‚“

Die Aka­de­mie für Neue Medi­en und Radio Plas­sen­burg in Kulm­bach bekom­men auch heu­er gemein­sam rund 18.000 Euro Bezu­schus­sung im Rah­men der Hör­funk- Pro­gramm­för­de­rung. Auch die­ser Antrag wur­de erfolg­reich bewilligt.

Für FREIE WÄH­LER- Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Rai­ner Lud­wig, Mit­glied des Hör­funk­aus­schus­ses, sei dies eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit, wie er sagt. Lud­wig war selbst Kurs­teil­neh­mer und Dozent an der Aka­de­mie für Neue Medi­en im Lang­hei­mer Amts­hof in Kulm­bach und rund 30 Jah­re lang Mode­ra­tor bei Radio Plassenburg.

Mit der genann­ten Sum­me wer­de kon­kret das Hör­funk­ma­ga­zin „Hei­mat ist“ finan­zi­ell unter­stützt, wel­ches heu­er unter dem Schwer­punkt-Mot­to „Kli­ma­wan­del in Bay­ern“ steht. „Die ein­stün­di­ge Sen­dung wird vom Jour­na­li­sten-Nach­wuchs der Aka­de­mie pro­du­ziert und auf Radio Plas­sen­burg mitt­wochs zwi­schen 19 und 20 Uhr aus­ge­strahlt. Eine Wie­der­ho­lung der Sen­dung läuft immer sonn­tags im Zulie­fer-Fen­ster der Aka­de­mie auf Radio Gala­xy Ober­fran­ken. Im Rah­men des dies­jäh­ri­gen Mot­tos sol­len u.a. die Aus­wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels in der ober­frän­ki­schen Hei­mat und der Umgang der Men­schen damit the­ma­ti­siert wer­den. Es ist beab­sich­tigt, sowohl die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf der Stra­ße als auch Per­so­nen­grup­pen, die unmit­tel­bar betrof­fen sind (z.B. Land­wir­te), zu Wort kom­men zu las­sen. Eben­so sol­len Exper­ten und Akteu­re aus Wirt­schaft und Poli­tik für die Sen­dung berück­sich­tigt wer­den“, so Medi­en­rat MdL Rai­ner Lud­wig. Die Umset­zung sol­le in Form von aus­führ­li­chen und auf­wän­dig pro­du­zier­ten Repor­ta­gen, Gesprächs­run­den, Umfra­gen und Fea­tures entstehen.

„Die Pro­gramm­för­de­rung durch die BLM ermög­licht es der Aka­de­mie für Neue Medi­en, dass statt einem Aus- und Fort­bil­dungs­ka­nal, ein Sen­de­platz bei einem der erfolg­reich­sten Pri­vat­ra­di­os mit gut recher­chier­ten Bei­trä­gen und Inter­views durch den Jour­na­li­sten­nach­wuchs gefüllt wird.“

Tho­mas Nagel, Stu­di­en­lei­ter der Aka­de­mie für Neue Medi­en, hat die fro­he Bot­schaft von Rai­ner Lud­wig erhal­ten und bedank­te sich für des­sen Ein­satz und sei­ne Unter­stüt­zung in der BLM: „Die Pro­gramm­för­de­rung durch die Baye­ri­sche Lan­des­zen­tra­le für neue Medi­en ist ein wich­ti­ger Bei­trag, um Qua­li­täts­jour­na­lis­mus hör­bar zu machen. Die Aka­de­mie für Neue Medi­en hat bereits im ver­gan­ge­nen Jahr 48 Radio­sen­dun­gen zum The­ma ‚1700 Jah­re jüdi­sches Leben in Bay­ern‘ produziert.“

MdL Rai­ner Lud­wig abschlie­ßend: „Der Medi­en­stand­ort Ober­fran­ken und die Aus­bil­dung von Nach­wuchs-Jour­na­li­sten vor Ort wird mit den neue­sten Beschlüs­sen des Hör­funk­aus­schus­ses gut unter­stützt. Die Aka­de­mie für Neue Medi­en in Kulm­bach ist seit über 30 Jah­ren Anlauf­stel­le für Jour­na­li­stin­nen und Jour­na­li­sten von mor­gen – die, wie die Ver­gan­gen­heit zeigt, z.T. deutsch­land­weit erfolg­reich Kar­rie­re machen.“