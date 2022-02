Von Hula Hoop bis Kryp­to­wäh­run­gen – Das neue Seme­ster star­tet nach den Faschings­fe­ri­en ab 7. März 2022

150 Sei­ten, prall gefüllt mit Ideen und Inspi­ra­tio­nen – das neue Pro­gramm der Volks­hoch­schu­le im Land­kreis Lich­ten­fels (VHS) liegt wie­der in gedruck­ter Form vor. Anmel­dun­gen für die Kur­se und Ver­an­stal­tun­gen sind sofort möglich.

Das Pro­gramm umfasst ein brei­tes The­men­spek­trum und eine gro­ße Aus­wahl an Kur­sen. Fürs gute Kör­per­ge­fühl gibt es Kur­se wie „Hot Iron“ oder „Hula-Hoop“. Neue Impul­se für Wei­ter­bil­dungs­in­ter­es­sier­te bie­ten Kur­se wie zum Bei­spiel „Bild­be­ar­bei­tung mit Ado­be Pho­to­shop CC“ oder Micro­soft Office – Ein­satz im Büro­all­tag. Dar­über hin­aus wer­den auch zahl­rei­che Kur­se im Pro­gramm­be­reich Öko­no­mie, Recht und Finan­zen ange­bo­ten, nicht zuletzt einer zum The­ma Kryptowährungen.

Das neue Pro­gramm ist wie immer eine Gemein­schafts­ak­ti­on der Außen­stel­len­lei­ter, der Haupt­stel­le und der Dozen­ten. Die neu­en Hef­te lie­gen ab sofort in der Haupt­ge­schäfts­stel­le der VHS (Kro­nacher Stra­ße 13), in allen Filia­len der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels und Raiff­ei­sen­ban­ken, im Land­rats­amt Lich­ten­fels sowie in den Rat­häu­sern der Kom­mu­nen aus.

Anmel­dun­gen wer­den ab sofort an unter auf der Home­page www​.vhs​-lif​.de, tele­fo­nisch unter den Num­mern 09571/18–9260 oder ‑9261 oder per Mail an vhs@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegengenommen.