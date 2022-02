Am Mon­tag, 21. Febru­ar, 18 Uhr fin­det die Bam­ber­ger Mahn­wa­che Asyl wie­der am Gab­le­mann statt. Sie wird sich mit dem The­ma Kir­chen­asyl beschäf­ti­gen. Für den 25. Febru­ar ist vor dem Ober­sten Baye­ri­schen Lan­des­ge­richt in Bam­berg die Ver­hand­lung gegen Bru­der Abra­ham aus Mün­ster­schwarz­ach auf­grund von Gewäh­rung von Kir­chen­asyl ange­setzt. Nach einem Frei­spruch in erster Instanz hat­te die Staats­an­walt­schaft Beru­fung ein­ge­legt. Die Gerichts­ver­fah­ren gegen wei­te­re Pfarrer*innen und Ordens­frau­en (Pfar­rerehe­paar Witt­mann-Schlecht­weg / Hall­stadt, Äbtis­sin Mecht­hild Thür­mer / Kirch­schlet­ten, Schwe­ster See­lig­mann / Würz­burg, Pfar­rer Ste­fan Schörk / Peg­nitz) wur­den bis­lang mit Ver­weis, das Urteil im Fall von Bru­der Abra­ham abzu­war­ten, ausgesetzt.

Das Kir­chen­asyl steht in einer jahr­hun­der­te­lan­gen Tra­di­ti­on, auf die sich auch heu­te noch Kir­chen­ge­mein­den beru­fen, um Men­schen zu schüt­zen, denen eine Abschie­bung oder Über­stel­lung in eine lebens­be­droh­li­che oder men­schen­un­wür­di­ge Situa­ti­on droht.

Pfar­re­rin Mir­jam Elsel beglei­tet als Koor­di­na­to­rin für die Flücht­lings­ar­beit im Deka­nats­be­zirk Bam­berg Kir­chen­ge­mein­den, die Kir­chen­asyl bei beson­de­ren Här­te­fäl­len gewäh­ren: „Kir­chen­asyl nimmt kei­nen rechts­frei­en Raum für sich in Anspruch, son­dern ist ein letz­ter legi­ti­mer Ver­such (ulti­ma Ratio) einer Gemein­de, Flücht­lin­gen durch zeit­lich befri­ste­ten Schutz bei­zu­ste­hen, um auf eine erneu­te, sorg­fäl­ti­ge Über­prü­fung ihres Schutzsbe­geh­rens hin­zu­wir­ken. Das heißt, jedes Kir­chen­asyl wird vor­her genau geprüft und den Behör­den und den kirch­li­chen Ansprech­part­nern gemel­det. Kir­chen­asyl ver­hin­dert mensch­li­ches Leid und ist Han­deln aus christ­li­chem Gewis­sen heraus.“

An der Mahn­wa­che wird Pfar­rer Andre­as Schlecht­weg von den Erfah­run­gen im Kir­chen­asyl in der Johan­nes­kir­che in Hall­stadt berich­ten. Die Ver­an­stal­ter wei­sen dar­auf hin FFP2 Mas­ken zu tra­gen und die Min­dest­ab­stän­de einzuhalten.