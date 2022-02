Hand­ball-Bun­des­li­gist HC Erlan­gen ver­pflich­tet den däni­schen Tor­hü­ter Bert­ram Obling. Der 26-jäh­ri­ge, inter­na­tio­nal erfah­re­ne Kee­per wech­selt im Som­mer 2022 vom amtie­ren­den schwe­di­schen Mei­ster IK Säve­hof zum HC Erlangen.

„Bert­ram Obling bringt jede Men­ge inter­na­tio­na­le Erfah­rung mit nach Fran­ken. Er spiel­te bereits in der däni­schen, nor­we­gi­schen und zuletzt auch in der schwe­di­schen Liga und erziel­te dort Woche für Woche her­aus­sa­gen­de Sta­ti­stik-Wer­te. Vor allem in die­ser Sai­son über­zeug­te er in der EHF Euro­pean League mit her­aus­ra­gen­den Lei­stun­gen wie bei­spiels­wei­se gegen den SC Mag­de­burg. Wir beob­ach­ten ihn schon sehr lan­ge und sei­ne star­ke Per­for­mance weck­te natür­lich auch bei ande­ren Ver­ei­nen gro­ßes Inter­es­se, wes­halb es uns umso mehr freut, dass Bert­ram ab Som­mer 2022 das Tri­kot des HC Erlan­gen tra­gen wird. Bert­ram ist ein ehr­gei­zi­ger Sport­ler, der zudem einen super Cha­rak­ter hat. Wir sind davon über­zeugt, dass er her­vor­ra­gend zu uns pas­sen wird“, kom­men­tier­te Raúl Alon­so die Verpflichtung.

Der in Aar­hus gebo­re­ne Tor­hü­ter begann sei­ne Kar­rie­re bei sei­nem däni­schen Hei­mat­ver­ein Skan­der­borg für den er über 100 Spie­le in der besten däni­schen Liga bestritt. Zur Sai­son 19/20 schloss er sich dem nor­we­gi­schen Erst­li­gi­sten Hal­den HK an, bei dem er auf­grund sei­ner star­ken Lei­stun­gen (244 Para­den und eine Quo­te von 40 Pro­zent gehal­te­ner Bäl­le) unan­ge­foch­ten zum „Tor­hü­ter des Jah­res“ gewählt wur­de. In der ver­gan­ge­nen Sai­son gewann der zukünf­ti­ge Tor­hü­ter des HC Erlan­gen die schwe­di­sche Mei­ster­schaft. Auch in der aktu­el­len Spiel­zeit über­zeugt der 1,93 Meter gro­ße Kee­per sowohl auf natio­na­ler als auch inter­na­tio­nal Büh­ne mit über­ra­gen­den Lei­stun­gen. In der EHF Euro­pean League brach­te er mit 14 Para­den zuletzt die Schüt­zen des SC Mag­de­burgs zur Ver­zweif­lung. Mit sei­nen aktu­ell 126 Para­den in 17 Spie­len und einer Quo­te von 37 Pro­zent gehal­te­ner Bäl­le gehört Bert­ram Obling zu den Top 4 Tor­hü­tern der star­ken schwe­di­schen Liga und ist mit sei­nem Team als Tabel­len­füh­rer auf dem besten Weg zum erneu­ten Meisterschaftstitel.

Mar­tin Zie­mer hat hin­ge­gen dem HC Erlan­gen mit­ge­teilt, dass er den Ver­ein am Ende der lau­fen­den Sai­son ver­las­sen wird. Zie­mer, der in weni­gen Wochen 39 Jah­re alt wird und 2020 von den Füch­sen Ber­lin zum HCE wech­sel­te, wird sich ab der kom­men­den Sai­son einem füh­ren­den Ver­ein in der Schweiz anschließen.

„Wir hät­ten Mar­tin Zie­mer ger­ne neben Fer­lin und Obling bei uns behal­ten, doch kön­nen wir auch ver­ste­hen, dass er eine neue Her­aus­for­de­rung sucht. Wir wün­schen Mar­tín für die Zukunft nur das Beste und sind davon über­zeugt, dass er bis zum Sai­son­ende alles für den HC Erlan­gen geben wird. Nun wer­den wir sehen, wer sich unse­rem Tor­wart­team noch anschlie­ßen wird. Denn wir sehen gera­de in die­sen Tagen wie wich­tig es ist, drei Top-Tor­hü­ter zu haben“, sag­te HCE-Geschäfts­füh­rer René Selke.