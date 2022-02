Stadt för­dert Jugend(sozial)arbeit mit Zuschüssen

In der letz­ten Sit­zung des Jugend­hil­fe­aus­schus­ses des Stadt­rats am Don­ners­tag war die För­de­rung der Jugend­ar­beit bzw. Jugend­so­zi­al­ar­beit The­ma. Die Stadt Erlan­gen gibt Zuschüs­se an Drit­te in Höhe von fast 1,84 Mil­lio­nen Euro.

Sie flie­ßen bei­spiels­wei­se in die Arbeit bzw. Pro­jek­te des Stadt­ju­gend­rings, als Zuschuss für die Street­wor­ker zum Kul­tur­zen­trum E‑Werk, zum Pro­jekt Schrei­ner­werk­statt des Dia­ko­ni­schen Werks, zum Kin­der­schutz­bund, zu Pfad­fin­der­grup­pen oder Jugendtreffs.

Lei­stun­gen der Jugend­hil­fe wer­den neben dem öffent­li­chen Trä­ger, dem Stadt­ju­gend­amt, auch von vie­len frei­en Trä­gern erbracht. Sie sind unent­behr­lich mit ihren Lei­stungs­an­ge­bo­ten, die die Stadt selbst alle nicht erbrin­gen könnte.

HFPA befasst sich mit Einbürgerungsinitiative

In sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung am Mitt­woch, 16. Febru­ar, um 16:30 Uhr in der Hein­rich-Lades-Hal­le befasst sich der Haupt‑, Finanz- und Per­so­nal­aus­schuss (HFPA) des Stadt­rats mit dem Antrag des Aus­län­der- und Inte­gra­ti­ons­bei­rats für eine Ein­bür­ge­rungs­in­itia­ti­ve. Außer­dem geht es um Ände­run­gen bei städ­ti­schen Sat­zun­gen, dem Bedarfs­be­schluss zum Pro­jekt „Koope­ra­ti­ve Ganz­tags­bil­dung“, der Ände­rung der För­der­richt­li­nie zur Gewäh­rung von Zuschüs­sen für CO2-min­dern­de Maß­nah­men an Gebäu­den und ande­res mehr.

Im Sit­zungs­raum gilt grund­sätz­lich die Pflicht zum Tra­gen einer FFP2-Mas­ke, auch am eige­nen Sitz­platz. Der Zutritt zur Sit­zung wird nur unter Vor­la­ge eines ent­spre­chen­den 3G+-Nachweises (geimpft, gene­sen oder aktu­ell mit PCR-Test gete­stet) gewährt. Der Nach­weis muss beim Ein­lass gezeigt wer­den. Die Anzahl der Besu­che­rin­nen und Besu­cher ist auf­grund der ein­zu­hal­ten­den Abstands­flä­chen im Sit­zungs­raum begrenzt.

Bil­dungs­aus­schuss tagt

Der Bil­dungs­aus­schuss des Stadt­rats kommt am Don­ners­tag, 17. Febru­ar, zu sei­ner ersten öffent­li­chen Sit­zung in die­sem Jahr zusam­men. Ab 16:00 Uhr geht es im Gro­ßen Saal der Hein­rich-Lades-Hal­le unter ande­rem um die Umset­zung von Pro­jek­ten aus dem Schul­sa­nie­rungs­pro­gramm sowie einen Bericht zur Fort­schrei­bung der Schulentwicklungsplanung.

Im Sit­zungs­raum gilt grund­sätz­lich die Pflicht zum Tra­gen einer FFP2-Mas­ke, auch am eige­nen Sitz­platz. Der Zutritt zur Sit­zung wird nur unter Vor­la­ge eines ent­spre­chen­den 3G+-Nachweises (geimpft, gene­sen oder aktu­ell mit PCR-Test gete­stet) gewährt. Der Nach­weis muss beim Ein­lass gezeigt wer­den. Die Anzahl der Besu­che­rin­nen und Besu­cher ist auf­grund der ein­zu­hal­ten­den Abstands­flä­chen im Sit­zungs­raum begrenzt.

Abfall: Alles für die Ton­ne, oder was?!

Die neue Aus­stel­lung im Kli­ma­schau­fen­ster in der Alt­stadt­markt­pas­sa­ge zeigt Mög­lich­kei­ten der Abfall­ver­mei­dung und des Recy­clings für den All­tag sowie span­nen­de Pro­jek­te aus Erlan­gen. Dar­auf hat jetzt das städ­ti­sche Amt für Umwelt­schutz und Ener­gie­fra­gen hingewiesen.

In der neu­en Aus­stel­lung im Kli­ma­schau­fen­ster (Haupt­stra­ße 55, Alt­stadt­pas­sa­ge) dreht sich alles um Abfall und was jeder für einen nach­hal­ti­ge­ren Umgang beim The­ma Müll tun kann. Ange­fan­gen bei klu­gen Mög­lich­kei­ten der Abfall­ver­mei­dung im All­tag über rich­ti­ge Müll­tren­nung bis hin zum Recy­cling ver­schie­de­ner Mate­ria­li­en – „Wir haben es in der Hand!“ lau­tet das Mot­to. Neben diver­sen Anre­gun­gen wer­den auch ver­schie­de­ne aktu­el­le Pro­jek­te aus dem Stadt­ge­biet vor­ge­stellt. Wie kann zum Bei­spiel aus mei­nem Brat­fett Treib­stoff gewon­nen wer­den? Oder was ist aus mei­nem Elek­tro­schrott nicht noch alles herauszuholen?

„Sneep Erlan­gen“, eine inter­dis­zi­pli­nä­re stu­den­ti­sche Grup­pe, die sich für Nach­hal­tig­keit ein­setzt, geht in der Aus­stel­lung den Prin­zi­pi­en der Kreis­lauf­wirt­schaft auf den Grund und Green­peace setzt ein State­ment gegen Umwelt­ver­schmut­zung. Der Com­pu­ter ist kaputt und soll in die Ton­ne? Das muss nicht sein. Das Forum Kreis­lauf­wirt­schaft macht alte Gerä­te wie­der flott und ver­hin­dert so ver­meid­ba­ren Elek­tro­schrott. Das Lese­ca­fé schenkt Alter­na­ti­ven für Ver­packungs­müll aus Ein­zel­han­del und Gastro­no­mie sei­ne Auf­merk­sam­keit. Außer­dem geht Food­s­haring jeden Sams­tag der Aus­stel­lungs­zeit die Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung an und ver­teilt kosten­los geret­te­te Lebens­mit­tel am Klimaschaufenster.

Die Aus­stel­lung ist noch bis 12. März immer am Diens­tag, 12:00 bis 16:00 Uhr, Mitt­woch und Frei­tag von 14:00 bis 17:00 Uhr, Don­ners­tag von 14:00 bis 18:00 Uhr und Sams­tag von 12:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.