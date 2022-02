OBER­TRU­BACH, LKR. FORCH­HEIM. Nur rund andert­halb Stun­den Abwe­sen­heit des Bewoh­ners nutz­ten bis­lang unbe­kann­te Die­be, um Elek­tro­ge­rä­te im vier­stel­li­gen Wert aus des­sen Räum­lich­kei­ten zu ent­wen­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am frü­hen Frei­tag­nach­mit­tag such­ten die Täter die Woh­nung eines jun­gen Man­nes in Geschwand heim. Im Zeit­raum zwi­schen 14.15 Uhr und 15.45 Uhr gelang es ihnen, die nur ins Schloss gezo­ge­ne Tür zu öff­nen und sich so Zutritt zur Woh­nung zu ver­schaf­fen. Dort fie­len ihnen diver­se Elek­tro­ge­rä­te, vor­nehm­lich Unter­hal­tungs­elek­tro­nik im nied­ri­gen vier­stel­li­gen Gesamt­wert in die Hän­de, mit denen sie uner­kannt ent­ka­men. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise:

Wem sind in der besag­ten Zeit am frü­hen Frei­tag­nach­mit­tag in Geschwand ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge aufgefallen?

Wer hat viel­leicht schon vor­her im Orts­be­reich ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht?

Wer kann Hin­wei­se auf die Ein­bre­cher oder den Ver­bleib der gestoh­le­nen Elek­tro­ge­rä­te geben?

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.