Im Sin­ne von Man­fred Roth, dem Grün­der von Nor­ma, setzt die nach ihm benann­te Stif­tung ihre Arbeit fort. Bei der Unter­stüt­zung für sozia­le Ein­rich­tun­gen wird immer wie­der auch die Lebens­hil­fe Erlan­gen bedacht. Aktu­ell erhielt sie 10.000 Euro für ihre neue Früh­för­der­stel­le in Erlan­gen Mitte.

Wenn ein Baby mit Beein­träch­ti­gung zur Welt kommt oder sich spä­ter Auf­fäl­lig­kei­ten in der Ent­wick­lung zei­gen, kön­nen Fami­li­en das Ange­bot der „Früh­för­de­rung und Bera­tung“ bis zum Schul­ein­tritt in Anspruch neh­men. Ins­ge­samt hat die Lebens­hil­fe vier Früh­för­der-Stand­or­te, drei in Erlan­gen und eine in Eckental.

Die groß­zü­gi­ge Spen­de der Man­fred-Roth-Stif­tung ermög­licht der Lebens­hil­fe wich­ti­ge The­ra­pie­ma­te­ria­li­en und ‑aus­stat­tung für die neue Früh­för­der­stel­le in Erlan­gen Mit­te anzu­schaf­fen. Die­se wer­den für die Logo­pä­die, Phy­sio­the­ra­pie und Ergo­the­ra­pie eingesetzt.