Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml (CSU) hat heu­te an der Bun­des­ver­samm­lung zur Wahl des Bun­des­prä­si­den­ten in Ber­lin teil­ge­nom­men. Zur Wahl sag­te Huml:

„Herz­li­chen Glück­wunsch an Frank-Wal­ter Stein­mei­er zu sei­ner Wie­der­wahl als Bun­des­prä­si­dent. Damit geht in die­ser her­aus­for­dern­den Zeit von Deutsch­land ein Signal der Sta­bi­li­tät aus. Für die Uni­on hät­te ich mir zwar eine eige­ne Kan­di­da­tin oder einen eige­nen Kan­di­da­ten gewünscht, doch gehört zur Demo­kra­tie auch, eine Mehr­heits­ent­schei­dung anzu­neh­men. Gera­de ange­sichts der Lage in Euro­pa und weil die Mehr­hei­ten in Deutsch­land so sind, wie es bei der Bun­des­tags­wahl ent­schie­den wur­de, ergibt die­se Ent­schei­dung auch Sinn.“