Am Sams­tag, 19.2.22 lädt die Pfarr­ge­mein­de St. Josef in Bucken­ho­fen um 18.00 Uhr zum 10. Mal zu einem Got­tes­dienst mit Seg­nung von Men­schen, die in einer Paar­be­zie­hun­gen leben, ein. Aus Anlass des Valen­tins­ta­ges dreht sich alles um das The­ma „Die Rose als Sym­bol der Liebe“.