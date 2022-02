PCR-Tests jetzt auch beim BRK Kulmbach

Wie der BRK Kreis­ver­band Kulm­bach mit­teilt, kön­nen in der Test­sta­ti­on am Rot-Kreuz-Platz in Kulm­bach ab sofort auch PCR-Tests abge­nom­men werden.

Wie auch in der Test­strecke des Land­krei­ses in der Fles­sa­stra­ße sind davon alle PCR-Testun­gen erfasst, auf die nach der jeweils gül­ti­gen Test­ver­ord­nung des Bun­des ein Anspruch besteht. Das sind aktu­ell ins­be­son­de­re PCR-Testun­gen zur Bestä­ti­gung eines posi­ti­ven Selbst- oder Schnell­tests sowie die Testung von Kon­takt­per­so­nen. Die Aus­wer­tung erfolgt in der Regel inner­halb von 12 – 24 Stun­den. Die Ver­ant­wort­li­chen des BRK wei­sen dar­auf hin, dass nur asym­pto­ma­ti­sche Per­so­nen gete­stet wer­den kön­nen. PCR-Testun­gen sym­pto­ma­ti­scher Per­so­nen, die gesetz­lich kran­ken­ver­si­chert sind, erfol­gen grds. im Rah­men der Kran­ken­be­hand­lung durch den jeweils behan­deln­den Arzt.

Die PCR-Test­ab­nah­me fin­det zu den regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten statt (Mon­tag bis Frei­tag 06:30 Uhr – 11:30 Uhr und 14:00 Uhr – 19:00 Uhr, an Wochen­en­den jeweils 08:00 Uhr – 14:30 Uhr). Um die Abläu­fe im Test­zen­trum zu beschleu­ni­gen, wird gebe­ten, sich bereits vor­her unter https://​mein​test​.brk​.de/​q​u​ick zu registrieren.

Update

Am Don­ners­tag, 10.02.2022, wur­den wei­te­re 143 Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 1.094 in die letz­ten 7‑Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt damit 1.531,6.

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 1.314

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 1.094

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 1.531,6

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 12 (4 | 0)

in Qua­ran­tä­ne: 1.617

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 9.766 (+ 143)

Gene­se­ne: 8.318 (+ 180)

Ver­stor­be­ne: 134

Imp­fun­gen (Stand 11.02.2022): Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 53.988 (75,58%) Voll­stän­dig Geimpf­te (Impf­quo­te): 52.366 (73,31%) Sum­me Dritt­imp­fun­gen: 40.953 (57,33%)



Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen und All­ge­mein­ver­fü­gun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.