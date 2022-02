Die inter­na­tio­nal mas­siv gestie­ge­nen Prei­se für fos­si­le Ener­gie wie Öl, Koh­le und Gas haben auch in Deutsch­land die Heiz- und Strom­ko­sten in die Höhe schnel­len las­sen. Um die­se Bela­stun­gen abzu­fe­dern, haben Grü­ne, SPD und FDP in der Bun­des­re­gie­rung jetzt einen Vor­schlag für einen Heiz­ko­sten­zu­schuss auf den Weg gebracht.

„Mit dem neu­en Heiz­ko­sten­zu­schuss unter­stüt­zen wir beson­ders schwer betrof­fe­ne Haus­hal­te wie Wohngeldempfänger:innen, Aus­zu­bil­den­de und Stu­die­ren­de, die auf Lei­stun­gen ange­wie­sen sind. Deutsch­land­weit betrifft der Zuschuss über 2,1 Mil­lio­nen Men­schen. In den näch­sten Wochen und Mona­ten sol­len wei­te­re Ent­la­stun­gen fol­gen: ein Kin­der­so­fort­zu­schlag, eine fai­re Betei­li­gung von Ver­mie­tern am CO2-Preis und eine Abschaf­fung der EEG-Umla­ge­ko­sten beim Strom­preis. Im Bun­des­tag wer­de ich mich für eine schnel­le Umset­zung die­ser Ent­la­stun­gen ein­set­zen. Die gro­ßen Preis­schwan­kun­gen fos­si­ler Ener­gie­trä­ger machen für mich deut­lich, dass wir den Umstieg auf Erneu­er­ba­re Ener­gie jetzt drin­gend beschleu­ni­gen müs­sen, um eine sau­be­re und bezahl­ba­re Ener­gie­ver­sor­gung sicher­zu­stel­len,“ so die grü­ne Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Lisa Badum.