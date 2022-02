Good­bye Europe!

Mit einer Nie­der­la­ge hat für medi bay­reuth die Sai­son im FIBA Euro­pe Cup geen­det. Am 6. Spiel­tag der 2. Grup­pen­pha­se unter­lag das Team von Head Coach Raoul Kor­ner am Mitt­woch­abend in Polens Haupt­stadt bei Legia War­schau mit 55:80 (44:59).

Die mit nur neun Spie­lern ange­tre­te­nen HEROES OF TOMOR­ROW hat­ten an die­sem Abend in der Are­na COS Tor­war gegen Legia kei­ne Chan­ce. Wäh­rend auf Bay­reu­ther Sei­te Doreth, Sei­ferth, Thorn­ton, Jalal­poor und San­ders auf­grund von Krank­heit oder Ver­let­zun­gen fehl­ten, konn­ten die Polen ihre stärk­ste For­ma­ti­on auf­bie­ten. Wäh­rend bei den Gast­ge­bern vor allem die Back­court-Ach­se der drei US-Ame­ri­ka­ner John­son Jr., Abdur-Rahkman und Cowels III mit ins­ge­samt 57 Punk­te über­zeug­te, woll­te auf Sei­ten von medi bay­reuth vor allem von jen­seits der Drei­punk­te-Linie nichts gelin­gen. Am Ende fan­den nur vier der ins­ge­samt 27 Bay­reu­ther Drei­er ihr Ziel.

Das sagt Raoul Kor­ner (Head Coach medi bayreuth):

“Unser Kader gibt im Moment nicht mehr her, des­halb haben wir in den letz­ten Wochen den Fokus ganz klar auf die BBL Spie­le gelegt und den FEC als Trai­nings­spie­le ver­wen­det. Nie­mand konn­te vor­her­se­hen, wie sehr wir in die­ser Sai­son von Aus­fäl­len betrof­fen sein wür­den. So hat­ten wir uns vor dem Bewerb durch­aus berech­tigt Chan­cen auf ein erneu­tes Errei­chen des Final Four aus­ge­rech­net. So wer­den wir jetzt alle Kräf­te bün­deln müs­sen, um in der BBL kon­kur­renz­fä­hig zu sein. Dazu wer­den wir jetzt jeden ein­zel­nen Spie­ler, aber auch ganz beson­ders jeden ein­zel­nen Fan brauchen!”