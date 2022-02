Rund 80 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger nah­men an einer über­par­tei­li­chen Mahn­wa­che mit Andacht im Kirch­hof der St.-Bartholomäus Kir­che in Eschen­au teil, dar­un­ter die erste Bür­ger­mei­ste­rin von Ecken­tal Ilse Döl­le und MdL Chri­sti­an Zwan­zi­ger. In einer sehr ein­fühl­sa­men Andacht gedach­ten Pfar­re­rin Sabri­na Kie­l­on und Pfar­rer Mar­tin Irmer der 168 Coro­na-Toten und der Opfer im Land­kreis. Sie mach­ten deut­lich, wel­che Aus­wir­kun­gen die Pan­de­mie auf das Zusam­men­le­ben der Men­schen hat und brach­ten auch alle mensch­li­chen Gren­zen im Mit­ein­an­der vor Gott.

Die Initia­to­ren des Auf­rufs für einen wis­sens­ba­sier­ten Umgang mit der Pan­de­mie in Ecken­tal um Man­fred Bach­may­er konn­ten berich­ten, dass bereits über 1200 Men­schen den Auf­ruf unter­zeich­net haben. Die Initia­to­ren ver­ste­hen, wenn Men­schen Angst vor einer Imp­fung haben. Zugleich sei daher gera­de eine star­ke Impf­be­reit­schaft wich­tig, um die Schwäch­sten der Gesell­schaft zu schüt­zen und die Pan­de­mie zu über­win­den. Den Abschluss der Ver­an­stal­tung bil­de­te ein Schweigekreis.

Die im Text erwähn­te Erklä­rung „Für einen wis­sens­ba­sier­ten Umgang mit der Coro­na-Pan­de­mie in Ecken­tal“ mit über 1100 Unter­zei­chern fin­den Sie unter https://​chng​.it/​H​p​8​G​m​r​s​XCC. Hin­zu kom­men noch über 100 ANA­LO­GE Unter­schrif­ten in Papierform.