Zu lau­tes Leicht­kraft­rad aus dem Ver­kehr gezogen

COBURG. Das über­lau­te Leicht­kraft­rad eines 17-jäh­ri­gen Cobur­gers stell­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on in der Nacht zu Diens­tag in der Cobur­ger Innen­stadt sicher.

Um kurz nach Mit­ter­nacht fiel der Jugend­li­che mit sei­nem Leicht­kraft­rad in der Moh­ren­stra­ße auf. Selbst bei geschlos­se­nen Fen­stern des Poli­zei­fahr­zeugs war das Moped auf eine grö­ße­re Ent­fer­nung hin deut­lich hör­bar. Die Beam­ten stell­ten das Leicht­kraft­rad sicher und führ­ten auf der Cobur­ger Poli­zei­dienst­stel­le eine Geräusch­mes­sung durch. Dabei wur­den die zuläs­si­gen Lärm­grenz­wer­te für das moto­ri­sier­te Zwei­rad mas­siv über­schrit­ten. Das Kraft­rad wird nun im Lau­fe der Woche einem Kraft­fahr­zeugsach­ver­stän­di­gen zur Erstel­lung eines Gut­ach­tes vorgeführt.

Die Poli­zei ermit­telt gegen den 17-Jäh­ri­gen wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrszulassungsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

B‑Klasse ange­fah­ren

Kro­nach: Am Mon­tag­nach­mit­tag zwi­schen 15:45 und 19:00 Uhr kam es im Innen­be­reich der Festung Rosen­berg zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer hat­te einen dort gepark­ten Mer­ce­des im lin­ken Bereich ange­fah­ren und sich dann uner­laubt vom Unfall­ort ent­fernt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den an der Mer­ce­des B‑Klasse beläuft sich auf etwa 2500,- Euro.

Unbe­kann­ter zer­kratzt Audi

Küps: Auf dem Park­platz des REWE-Ein­kaufs­mark­tes in der Les­sing­stra­ße wur­de am Sams­tag­vor­mit­tag ein grau­er Audi A6 beschä­digt. Der Hal­ter des Fahr­zeugs hat­te den Pkw zwi­schen 10.00 und 11:30 Uhr dort geparkt und bei sei­ner Rück­kehr fest­stel­len müs­sen, dass der lin­ke Kot­flü­gel mit einem spit­zen Gegen­stand zer­kratzt wur­de. Der Geschä­dig­te gibt die Scha­dens­hö­he mit rund 500,- Euro an. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzen.

Die­be schla­gen auf Bau­stel­le zu

Kro­nach: Bis­lang unbe­kann­te Die­be such­ten in der Zeit von Don­ners­tag bis Mon­tag eine Bau­stel­le in Frösch­brunn auf. Nach­dem der oder die Täter sich durch den Bau­zaun zur Bau­stel­le Zutritt ver­schafft hat­ten, wur­den zwei etwa 25 Meter lan­ge Strom­ka­bel, eine unbe­kann­te Men­ge Die­sel und meh­re­re Euro­palet­ten abtrans­por­tiert und ent­wen­det. Der ent­stan­de­ne Ver­mö­gens­scha­den dürf­te bei gut 300,- Euro liegen.