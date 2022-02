Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Duo steckt die Taschen voll

BAM­BERG. Mon­tag­mit­tag gegen 11:30 Uhr pack­ten eine 35-Jäh­ri­ge und ihre 14-Jäh­ri­ge Beglei­tung in einem Super­markt in der Pödel­dor­fer Stra­ße Lebens­mit­tel in eine mit­ge­führ­te Tasche und einen Ruck­sack. An der Kas­se zahl­ten sie nur einen Teil der Ware und woll­ten anschlie­ßend den Laden ver­las­sen. Die ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe konn­te in der Tasche und im Ruck­sack wei­te­re Lebens­mit­tel im Wert von ca. 41 Euro fest­stel­len, wel­che von den Bei­den nicht bezahlt wurden.

Flucht­ver­such scheiterte

Bam­berg. Mon­tag­nach­mit­tag gegen 17:30 Uhr konn­te ein Ange­stell­ter eines Dro­ge­rie­mark­tes in der Franz-Lud­wig-Stra­ße einen Mann und sei­ne Frau beim Dieb­stahl beob­ach­ten. Er ver­folgt das Pär­chen, nach­dem die­se den Laden ver­las­sen hat­ten, konn­te die 40-Jäh­ri­ge stel­len und brach­te sie zurück in den Laden. Der 39-Jäh­ri­ge konn­te vor­erst mit sei­nem Kind flie­hen, wur­de aber kur­ze Zeit spä­ter von einer Poli­zei­strei­fe gefasst. Er konn­te nach­wei­sen, dass er die Arti­kel, die er bei sich hat­te, bezahlt hat­te. Für die Kos­me­tik­ar­ti­kel im Wert von ca. 5 Euro, die die 39-Jäh­ri­ge bei sich hat­te, konn­te sie kei­nen Nach­weis erbringen.

27-Jäh­ri­ger auf Diebestour

Bam­berg. Mon­tag­abend gegen 18:35 Uhr befüll­te ein 27-Jäh­ri­ger in einem Super­markt in der Lan­gen Stra­ße eine Kühl­ta­sche mit diver­sen Lebens­mit­tel, Geträn­ken und Kos­me­tik. Als er den Laden ver­las­sen woll­te, ohne die Waren im Wert von ca. 85 Euro zu bezah­len, wur­de er von zwei Mit­ar­bei­tern des Ladens ange­spro­chen und woll­te flie­hen, was ihm aber nicht gelang. Die ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe konn­te bei dem 27-Jäh­ri­gen noch wei­te­res Die­bes­gut im Wert von ca. 40 Euro fin­den. Die Klei­dung hat­te er in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Franz-Lud­wig-Stra­ße mit­ge­hen lassen.

Blau­er Ford angefahren

Bam­berg. Mon­tag­nach­mit­tag zwi­schen 14:20 Uhr und 15:00 Uhr wur­de ein, auf dem Park­platz des Land­rats­amts, abge­stell­ter blau­er Ford Focus von Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den Scha­den am hin­te­ren lin­ken Rad­lauf zu küm­mern. Der Sach­scha­den wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

TROS­DORF. Ein unbe­kann­ter Dieb ent­wen­de­te am Frei­tag, 28. Janu­ar, gegen 15.30 Uhr, einen hoch­wer­ti­gen Weiß­gold-Bril­lant-Ring. Die­sen leg­te eine Kun­din wäh­rend des Hän­de­wa­schens in der Toi­leet­te eines Schuh-Geschäf­tes auf die Wasch­becken-Abla­ge und ver­gaß ihn. Als sie ihr Ver­se­hen bereits weni­ge Minu­ten spä­ter bemerk­te und sofort zurück­kehr­te, war der Ring weg.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAU­NACH. Eine leicht ver­letz­te Per­son sowie etwa 20.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mon­tag­mor­gen, gegen 05.35 Uhr, auf der Staats­stra­ße zwi­schen Bau­nach und Appen­dorf ereig­ne­te. Offen­sicht­lich zu schnell war eine 34-Jäh­ri­ge Klein­trans­por­ter-Fah­re­rin bei win­ter­li­chen Stra­ßen­ver­hält­nis­sen unter­wegs und ver­lor des­halb die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug. Der Trans­por­ter rutsch­te in den Gra­ben und blieb beschä­digt auf der lin­ken Sei­te lie­gen. Durch die Feu­er­wehr wur­de die leicht ver­letz­te Frau aus dem Wrack gebor­gen. Ein an die Unfall­stel­le geru­fe­ner Abschlepp­dienst hol­te das Unfall­fahr­zeug ab. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me war die Stra­ße vor­über­ge­hend kom­plett gesperrt.

PETT­STADT. Scha­den von ins­ge­samt ca. 13.000 Euro ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Mon­tag­mor­gen, kurz nach 9 Uhr, am Bahn­über­gang bei Pett­stadt ereig­ne­te. Offen­bar über­sah der 53-jäh­ri­ge Fah­rer eines Mer­ce­des Sprin­ter die rote Warn­leuch­te, wel­che das Schlie­ßen der Bahn­schran­ken ankün­dig­te. Er prall­te mit sei­nem Trans­por­ter dage­gen, so dass bei­de Schran­ken brachen.

TÜT­SCHEN­GE­REUTH. Stark alko­ho­li­siert ver­ur­sach­te am Diens­tag­mor­gen, 2.45 Uhr, ein 21-jäh­ri­ger Auto­fah­rer einen Ver­kehrs­un­fall. In der Tüt­schen­ge­reu­ther Haupt­stra­ße fuhr der VW/­Fox-Fah­rer fron­tal in einen Tele­fon­ver­tei­ler­ka­sten und prall­te noch gegen eine Haus­mau­er. Durch die Anstoß-Wucht wur­de aus dem Pkw der Motor­block her­aus­ge­schleu­dert. Der Unfall­ver­ur­sa­cher kam mit leich­ten Ver­let­zun­gen davon. Ein an der Unfall­stel­le durch­ge­führ­ter Alcotest erbrach­te 1,0 Pro­mil­le. Das Unfall­fahr­zeug wur­de durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men abge­holt. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Tüt­schen­ge­reuth über­nahm die Absi­che­rung des Ver­tei­ler­ka­stens. Der ins­ge­samt ent­stan­de­ne Unfall­scha­den beläuft sich geschätzt auf ca. 50.000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

DEBRING. Eine böse Über­ra­schung erleb­te ein Auto­fah­rer am Sonn­tag­mit­tag. Als er mit sei­nem auf einem Park­platz in der Orts­stra­ße „Am Anger“ abge­stell­ten Pkw weg­fah­ren woll­te, muss­te er einen Scha­den am rech­ten Kot­flü­gel fest­stel­len. Offen­sicht­lich stieß ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer zwi­schen 11.15 und 13 Uhr beim Ein-/Au­s­par­ken gegen den sil­ber­far­be­nen Opel Astra. Obwohl dabei ein Scha­den von ca. 2.000 Euro ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nachzukommen.

Son­sti­ges

HALL­STADT. Einem 45-Jäh­ri­gen erteil­te eine Poli­zei­strei­fe am Mon­tag­abend einen Platz­ver­weis. Gegen 18 Uhr betrat der stark alko­ho­li­sier­te Mann ohne FFP2-Mas­ke einen Super­markt „An der Markt­scheu­ne“. Der mehr­fa­chen Auf­for­de­rung durch das Per­so­nal, eine Mas­ke auf­zu­set­zen bzw. den Laden zu ver­las­sen, kam der „Kun­de“ nicht nach, so dass die Poli­zei hin­zu­ge­ru­fen wur­de. Anzei­gen wegen Haus­frie­dens­bruch sowie einem Ver­ge­hen nach dem Infek­ti­ons­schutz­ge­setz fol­gen. Zudem wur­de dem 45-Jäh­ri­gen lebens­lan­ges Haus­ver­bot ausgesprochen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Über­ho­len im Schnee­matsch geht schief

Scheß­litz. Offen­sicht­lich zu schnell war am Mon­tag­mor­gen der 21jährige Fah­rer eines Audi bei Schnee­matsch unter­wegs. Er geriet auf­grund sei­ner nicht ange­pass­ten Fahr­wei­se auf der A 70, Rich­tung Bam­berg, wäh­rend eines Über­hol­vor­gangs ins Schleu­dern und kol­li­dier­te seit­lich mit dem Sat­tel­auf­lie­ger des über­hol­ten Sat­tel­zu­ges. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den von ins­ge­samt rund 8000 Euro.

Fahr­ver­bot lag vor

Brei­ten­güß­bach. Trotz eines bestehen­den Fahr­ver­bots war am Mon­tag­nach­mit­tag ein 59jähriger Thü­rin­ger mit einem VW auf der A 73, Rich­tung Nor­den, unter­wegs, als er an der Anschluss­stel­le Brei­ten­güß­bach-Mit­te von Schlei­er­fahn­dern der Auto­bahn­po­li­zei kon­trol­liert wur­de. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt, der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt und der Mann wegen Fah­ren trotz Fahr­ver­bots angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Unter­lein­lei­ter. Am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 13.30 Uhr fuhr ein 25-jäh­ri­ger mit sei­nem Mer­ce­des Vito auf der Staats­stra­ße von Hei­li­gen­stadt nach Unterleinleiter.

Kurz vor Orts­be­ginn kam ihm ein schwar­zer Pkw-Kom­bi in der Fahr­bahn­mit­te ent­ge­gen. Um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den, wich der jun­ge Mann nach rechts an den Fahr­bahn­rand aus und tou­chier­te dabei eine Warn­ba­ke. Dabei ging der rech­te Außen­spie­gel sei­nes Fahr­zeugs zu Bruch und es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 700 Euro. Der betei­lig­te unbe­kann­te Auto­fah­rer nahm kei­ne Notiz davon und fuhr unbe­küm­mert wei­ter. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht ein­ge­lei­tet und bit­tet um Zeugenhinweise.

Son­sti­ges

Stöck­ach. Am Mon­tag­abend hör­te ein 64-jäh­ri­ger Anwoh­ner im Kir­chen­weg außer­halb sei­ner Woh­nung ver­däch­ti­ge Geräu­sche, die er nicht zuord­nen konn­te. Als er mit sei­nem Sohn nach drau­ßen ging und nach dem Rech­ten sah, stell­ten Bei­de fest, dass ein jun­ger Mann auf dem Auto sei­nes Pkws stand und her­um­stampf­te. Beim Ver­such, die­sen in sei­nem Tun Ein­halt zu gebie­ten, wur­de der älte­re Mann zwei Mal mit dem Fuß an dem Kopf getrof­fen und dabei leicht ver­letzt. Den­noch gelang es Bei­den, den Reni­ten­ten vom Auto zu holen und bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­zu­hal­ten. Offen­sicht­lich befand sich der 25-jäh­ri­ge Mann in einer psy­chi­schen Aus­nah­me­si­tua­ti­on und stand unter dem Ein­fluss berau­schen­der Mit­tel. Bei ihm fan­den die Poli­zi­sten auch noch eupho­ri­sie­ren­de Betäu­bungs­mit­tel. Die­se wur­den sicher­ge­stellt. Der ver­stän­dig­te Staats­an­walt ord­ne­te zudem eine Blut­ent­nah­me an. Die Nacht durf­te der Unein­sich­ti­ge im Haft­raum der Poli­zei ver­brin­gen. Er wird sich einem Straf­ver­fah­ren wegen Kör­per­ver­let­zung, Sach­be­schä­di­gung und Dro­gen­be­sit­zes ver­ant­wor­ten müssen.

Hilt­polt­stein. Am spä­ten Mon­tag­nach­mit­tag kon­trol­lier­te eine Poli­zei­strei­fe der Poli­zei Eber­mann­stadt einen VW-Tou­ran mit pol­ni­scher Zulas­sung. Bei der Über­prü­fung des 62-jäh­ri­gen Fah­rers wur­de fest­ge­stellt, dass er bereits seit 2018 im Kreis Nürn­ber­ger Land einen festen Wohn­sitz hat. Das Ummel­den sei­nes Fahr­zeugs auf eine deut­sche Zulas­sung hat­te der Mann aber bis jetzt igno­riert, um somit Abga­ben an den Staat zu umge­hen. Die Beam­ten wie­sen den Seni­or dar­auf hin, umge­hend sein Fahr­zeug umzu­mel­den und lei­te­ten gleich­zei­tig eine Anzei­ge nach dem Kraft­fahr­zeug­steu­er­ge­setz ein.

Mug­gen­dorf. In den ver­gan­ge­nen Wochen wur­de die Fen­ster­schei­be des Schüt­zen­hei­mes in der Forch­hei­mer Stra­ße mit einem Stein ein­ge­wor­fen. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 500 Euro. Beim Ver­such, in das Gebäu­de ein­zu­stei­gen, ver­letz­te sich ver­mut­lich der unbe­kann­te Täter. Offen­sicht­lich ließ er dann von sei­nem wei­te­ren Vor­ge­hen ab und ver­schwand. Da das Schüt­zen­heim aku­ell nicht benutzt wird, kann der miss­glück­te Ein­bruch­ver­such auch schon län­ger zurück­lie­gen. Per­so­nen, die in letz­ter Zeit Ver­däch­ti­ges wahr­ge­nom­men haben, möch­ten sich bit­te mit der Poli­zei in Eber­mann­stadt in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim OT Ker­s­bach. In der Zeit von Don­ners­tag ca. 10:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr zer­kratz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Gos­ber­ger Stra­ße einen blau­en Mitsu­bi­shi im Bereich der bei­den rech­ten Fahr­zeug­tü­ren. Der Pkw stand am Fahr­bahn­rand geparkt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1.500,– Euro.

Zu einer wei­te­ren gleich­ge­la­ger­ten Sach­be­schä­di­gung kam es in der Zeit von Frei­tag, ca. 17:00 Uhr bis Mon­tag, ca. 10:00 Uhr. In der Ruhalm­stra­ße wur­de die Motor­hau­be eines sil­ber­nen Sub­a­ru durch Krat­zer beschä­digt. Der Scha­den beläuft sich auf etwa 1.500,– Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ein­bruch in Lagerraum

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag, zwi­schen 09.00 Uhr und 23.30 Uhr, bra­chen ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter in den Lager­raum einer Gast­stät­te in der Stra­ße „Am Bahn­hof“ ein. Ent­wen­det wur­de ersten Erkennt­nis­sen nach nichts, es ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 100 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem oder den Tätern erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Geld­bör­se gestohlen

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag gegen 18.00 Uhr ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter die Geld­bör­se einer 74-Jäh­ri­gen, nach­dem die­se einen Lebens­mit­tel­dis­coun­ter in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße ver­las­sen hat­te. Die Rent­ne­rin klemm­te ihren Geld­beu­tel nach dem Bezah­len unter den Arm, hielt sich noch kur­ze Zeit am Pro­spekt­stän­der auf und ging zu ihrem Auto. Dort bemerk­te sie das Feh­len des Geld­beu­tels. Trotz sofor­ti­ger Absu­che des Bereichs, konn­te die Geld­bör­se nicht mehr auf­ge­fun­den wer­den. Bei dem Geld­beu­tel han­delt es sich um eine blaue Geld­bör­se in Schlan­gen- bzw. Kro­ko­dil­le­der-Optik, mit dar­in befind­li­chen etwa 200 Euro Bar­geld, Per­so­nal­aus­weis, EC-Kar­ten und Kran­ken­ver­si­che­rungs­kar­ten.