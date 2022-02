Alles muss aktu­ell anders als gewohnt gemei­stert wer­den. Glei­ches gilt auch für die jähr­li­che Spen­den­ak­ti­on, wel­che die Bür­ger­na­he Liste Pett­stadt e.V. auch im Dezem­ber 2021 nicht durch das Betrei­ben der Glüh­wein­bu­de auf dem Kirch­platz rea­li­sie­ren konn­te. Eine neue Idee kam glück­li­cher­wei­se im Jahr 2020 auf: Es wur­de haus­ge­mach­ter Punsch sowie eine alko­hol­freie Alter­na­ti­ve fla­schen­wei­se ver­kauft, um die Geträn­ke zuhau­se selbst zu erhit­zen und zu genießen.

Unter Ein­hal­tung aller gel­ten­den Abstands- und Hygie­ne­re­geln konn­ten somit an 2 Ver­kaufs­ta­gen die vor­be­stell­ten Punsch­men­gen liter­wei­se an die Abneh­mer gebracht werden.

Und die Reso­nanz war bein­druckend, so dass die BNL eine Spen­de von ins­ge­samt 1.500,00 € fünf Grup­pie­run­gen zukom­men las­sen konn­te. Seit 2003 wur­den bereits über 24.000€ an 16 Insti­tu­tio­nen in unse­rer Gemein­de gespendet.

Johan­nes Linz und Mar­ti­na Sap­per konn­ten die erste Spen­de in Höhe von 300,00€ für das Feri­en­pro­gramm über­rei­chen. Der jähr­li­che Klas­si­ker, denn das Feri­en­pro­gramm wird JEDES Jahr unter­stützt. Die Jugend­be­auf­trag­te der Gemein­de Pett­stadt, Michae­la Kai­ser, wird die­se Spen­de ger­ne wie­der dazu ver­wen­den, ein abwechs­lungs­rei­ches Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm 2022 zu gestalten.

Die Kas­sen­füh­re­rin Mar­ti­na Sap­per sowie unser 1. Vor­stand Johan­nes Linz über­reich­ten der Kin­der- und Jugend­ar­beit der Feu­er­wehr Pett­stadt, ver­tre­ten durch Domi­nik Stol­ze und Richard Wer­ner, eine Spen­de in Höhe von 300€ für deren Kin­der- und Jugend­ar­beit. Inter­es­san­te und abwechs­lungs­rei­che Grup­pen­stun­den in regel­mä­ßi­gem Rhyth­mus fin­den hier statt und tra­gen dazu bei, dass das Inter­es­se am Ehren­amt Feu­er­wehr­dienst bereits früh und nach­hal­tig geweckt wird. Denn der Dienst bei unse­rer Feu­er­wehr ist eine tra­gen­de Säu­le des Gemein­de­le­bens und des Gemein­wohls. Hel­fen ist Trumpf!

Über eine Spen­de in Höhe von eben­falls 300€ konn­ten sich der Ang­ler­ver­ein Rau­he Ebrach Pett­stadt freu­en, um die erfolg­rei­che Jugend­ar­beit dort wei­ter för­dern zu kön­nen. Kevin Pfeuf­fer und Mar­kus Buch­ber­ger nah­men die Spen­de ent­ge­gen. Die Jung­fi­scher die­ses Ver­ei­nes kön­nen auf statt­li­che Erfol­ge zurück­blicken und wer­den die­se sicher­lich auch in der Zukunft fortführen.

Auch die Bas­ket­ball­ab­tei­lung des SVP, ver­tre­ten durch Domi­nik Ster­zer, Mar­co Münch und Chri­sti­an Oer­tel, konn­te eine Spen­de in Höhe von 300€ für die Jugend­bas­ket­ball­mann­schaf­ten der U14 und U18 ent­ge­gen­neh­men. Die Pett­stadter Bas­ket­bal­ler spie­len auf hohem Niveau und sind regio­nal sehr erfolg­reich. Neue Spie­le­rIn­nen sind jeder­zeit willkommen.

Die Mini­stran­ten hat­ten eben­falls Glück und kön­nen sich über 300€ freu­en, wel­che Ute Bau­er stell­ver­tre­tend ent­ge­gen nahm. Hof­fent­lich kann 2022 mit dem Spen­den­be­trag eine tol­le Akti­on wie z.B. das Zelt­la­ger unter­stützt werden.

An die­ser Stel­le gilt der beson­de­re Dank den vie­len Ehren­amt­li­chen in der Gemein­de Pett­stadt, die mit gro­ßem zeit­li­chem Auf­wand, Trai­nings- und Grup­pen­stun­den hal­ten und somit den Nach­wuchs in den ver­schie­de­nen Ver­ei­nen fördern.

Bür­ger­na­he Liste Pett­stadt e.V.