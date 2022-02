Am kom­men­den Sams­tag war­tet auf den HC Erlan­gen das erste Pflicht­spiel des Jah­res 2022. Und die­ses hat es in sich: Im Vier­tel­fi­na­le des DHB Pokals tref­fen die Erlan­ger Bun­des­li­ga­hand­bal­ler aus­wärts auf den Tra­di­ti­ons­ver­ein VfL Gum­mers­bach. Nur einer wird es schaf­fen das Ticket für das REWE Final Four zu lösen, dass ein letz­tes Mal in der 13.200 Per­so­nen fas­sen­den Bar­clays Are­na in Ham­burg aus­ge­tra­gen wer­den wird. Anwurf in der Schwal­be-Are­na in Gum­mers­bach ist um 18 Uhr.

Es ist der Traum eines jeden Hand­ball­spie­lers: der Ein­zug ins Final Four des DHB Pokals in Ham­burg. Noch ein ein­zi­ger Sieg trennt den HC Erlan­gen von die­sem histo­ri­schen Ereig­nis. Ein­mal noch muss die Mann­schaft von Trai­ner Raúl Alon­so über 60 Minu­ten lang kämp­fen, sich jedem Zwei­kampf stel­len und mit 100 Pro­zent Ein­satz zu Wer­ken gehen, um beim VfL Gum­mers­bach bestehen zu kön­nen. Ein Ziel, für das es sich zu kämp­fen lohnt, weiß Co-Kapi­tän Johan­nes Sellin:

„Auch wenn Gum­mers­bach in der 2. Liga spielt, hat­ten sie zum Bei­spiel mehr Natio­nal­spie­ler bei der EM als wir. Allei­ne das zeigt schon die Qua­li­tät von Gum­mers­bach. Aller­dings haben wir in der Pau­se unfass­bar hart an uns gear­bei­tet und man sieht in den letz­ten zwei Wochen schon die Ver­bes­se­run­gen. Die Qua­li­tät im Trai­ning ist enorm hoch und stimmt mich sehr zuver­sicht­lich, mit dem Ver­ein in das Pokal Final-Four ein­zu­zie­hen. Ich freue mich ein­fach nur noch auf die­ses Spiel“.

In der Tat ist der VfL Gum­mers­bach aktu­ell in bestechen­der Form. Mit 30:8 Punk­ten belegt das Team von Gud­jon Valur Sigurds­son den ersten Platz der 2. Bun­des­li­ga und ist damit ein Top-Favo­rit für den Wie­der­auf­stieg in die „stärk­ste Liga der Welt“. 20 Heim­spie­le in Fol­ge sind die Gast­ge­ber in der Schwal­be-Are­na ohne Punkt­ver­lust und mit Shoo­ting­star Juli­an Köster (Deutsch­land), Elli­di Sna­er Vidarsson (Island), Tibor Iva­niše­vić (Ser­bi­en), Jan­ko Bozo­vic und Alex­an­der Her­mann (bei­de Öster­reich) waren gleich fünf Gum­mers­ba­cher bei der Euro­pa­mei­ster­schaft im Ein­satz. Neben dem besten Feld­tor­schüt­zen Köster, muss sich der HCE auch auf die schnel­le Flü­gel­zan­ge um Hakon Dadi Styr­mis­si­on und Lukas Bloh­me gefasst machen, die in 19 Spie­len gemein­sam schon 118 Tref­fer erzielten.

Es war­tet also jede Men­ge Arbeit auf die Abwehr­rei­hen der Erlan­ger. Was die Defen­si­ve aber im Stan­de ist zu lei­sten, haben die Fran­ken in der jüng­sten Ver­gan­gen­heit jedoch mehr­mals bewie­sen. Um die Chan­ce auf das „End­spiel um Ham­burg“ zu erhal­ten, schal­te­te der HCE in der ersten Run­de den Vize­mei­ster SG Flens­burg-Han­de­witt aus (29:26) und im Ach­tel­fi­na­le geriet die HSG Wetz­lar mit 31:19 unter die frän­ki­schen Räder. Der VfL gewann sei­ne Spie­le gegen den Dritt­li­gi­sten SG Pforz­heim-Eutin­gen (20:25) und gegen die Zweit­li­gi­sten TuS Fern­dorf (30:22) und HSG Nord­horn-Lin­gen (38:26).

HCE-Trai­ner Raúl Alon­so, der im Janu­ar inten­siv mit dem Team trai­niert hat, schätzt die Par­tie wie folgt ein: „Es ist ein K.O.-Spiel gleich am Anfang der Rück­run­de mit einer beson­de­ren Kon­se­quenz im Fal­le eines Sie­ges, wir sind daher maxi­mal gefor­dert. Der VfL Gum­mers­bach ist eine Mann­schaft, die über eine hohe Qua­li­tät ver­fügt und zudem bis­her eine sehr gute Sai­son spielt. Ich erwar­te einen har­ten Kampf, auf den wir uns hand­bal­le­risch aber auch men­tal gera­de vor­be­rei­ten. Wir freu­en uns auf die­se Auf­ga­be und wer­den alles tun damit der HCE in Ham­burg beim Pokal Final4 dabei ist“.

Ob es dem HC Erlan­gen gelin­gen wird, das erste Mal in sei­ner Ver­eins­ge­schich­te ins pre­sti­ge­träch­ti­ge Final Four in Ham­burg ein­zu­zie­hen, zeigt sich am mor­gi­gen Sams­tag. Das Pokal­spiel wird um 18 Uhr in der Schwal­be-Are­na in Gum­mers­bach ange­pfif­fen. Das Vier­tel­fi­na­le wird nicht von SKY über­tra­gen, kann aber kosten­los über den You­Tube-Kanal des VfL Gum­mers­bach mit­ver­folgt werden.