Ein Rei­se­be­richt aus dem spä­ten 18. Jahr­hun­dert steht im Mit­tel­punkt des Online-Vor­trags am Don­ners­tag, 10. Febru­ar, um 19 Uhr: In sei­nem Tage­buch beschrieb der Ans­ba­cher Hof­mei­ster und Theo­lo­ge Johann Micha­el Füs­sel aus­führ­lich, wie er gemein­sam mit drei jugend­li­chen Zög­lin­gen sei­ne Expe­di­ti­on durch die Frän­ki­sche Schweiz und das Fich­tel­ge­bir­ge erleb­te. Der Vor­trag „Bay­reuth und das Fich­tel­ge­bir­ge im Spie­gel eines Rei­se­be­richts aus dem spä­ten 18. Jahr­hun­dert. Das Tage­buch des Johann Micha­el Füs­sel“ zeich­net den Weg der Rei­se­grup­pe nach und wid­met sich dabei vor allem dem Auf­ent­halt der Grup­pe in Bay­reuth und dem Fich­tel­ge­bir­ge. Refe­rent ist der Kunst­hi­sto­ri­ker Robert Schä­fer; der Abend wird gemein­sam ver­ant­wor­tet vom Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk, dem Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se und dem Fran­ken­bund. Die Zugangs­da­ten zu dem Vor­trag ste­hen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de sowie unter www​.chw​-fran​ken​.de.