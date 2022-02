Bay­erns Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann hofft auf Ver­an­stal­tung mit groß­ar­ti­gem Pro­gramm im April 2023

Zum drit­ten Mal in Fol­ge muss das größ­te Biker­tref­fen Süd­deutsch­lands mit zehn­tau­sen­den Motor­rad­be­gei­ster­ten auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie lei­der ver­scho­ben wer­den. Die tra­di­tio­nel­le Motor­rad­stern­fahrt nach Kulm­bach hät­te am 23. und 24. April 2022 statt­fin­den sol­len. „Wir blei­ben bei unse­rer kla­ren Linie: Gesund­heit geht vor“, beton­te Bay­erns Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann, der in der Ver­gan­gen­heit regel­mä­ßig selbst mit dem Motor­rad zur Stern­fahrt gefah­ren ist. Da es für die Motor­rad­stern­fahrt tra­di­tio­nell kei­ne Ein­tritts­kar­ten oder ähn­li­ches gibt, wäre auch eine zah­len­mä­ßi­ge Begren­zung bei­spiels­wei­se auf 5.000 Teil­neh­mer nicht ver­nünf­tig umsetz­bar und wür­de wohl auch kei­ne Akzep­tanz fin­den. Herr­mann: „Jeden­falls hof­fe ich, dass wir unse­re Motor­rad­stern­fahrt im April 2023 mit einem groß­ar­ti­gen Pro­gramm durch­füh­ren können!“

Mar­kus Stod­den, Vor­stands­spre­cher der Kulm­ba­cher Braue­rei AG: „Ange­sichts der aktu­el­len Ent­wick­lung der Coro­na-Pan­de­mie durch die Omi­kron-Vari­an­te mit ihren täg­lich anwach­sen­den Infek­ti­ons- und Inzi­denz­zah­len ist die Durch­füh­rung einer siche­ren Ver­an­stal­tung mit zehn­tau­sen­den Gästen auch aus zahl­rei­chen euro­päi­schen Län­dern nicht zu gewähr­lei­sten. Die Ver­schie­bung der Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt 2022 auf 2023 ist bedau­er­lich, aber letzt­lich alter­na­tiv­los. Auch in die­sem Jahr gilt: Der Schutz unse­rer in- und aus­län­di­schen Gäste, unse­rer Mit­ar­bei­ter und der Bevöl­ke­rung geht vor.“

Infor­ma­tio­nen zur Motor­rad­stern­fahrt und ihren Mit­trä­gern sind unter www​.motor​rad​stern​fahrt​.de abrufbar.