Hele­na und Mar­le­ne, so hei­ßen die Zwil­lin­ge, die am 2.02.2022 am Kli­ni­kum in Forch­heim mit einem Kai­ser­schnitt gebo­ren wur­den. Die Eltern, Deni­se Hamat­schek und Seba­sti­an Neu­bau­er, wir­ken erschöpft und glück­lich. Funk­ti­ons­ober­ärz­tin Char­lot­te Scher­zin­ger erläu­tert, dass Mehr­lings­schwan­ger­schaf­ten zu den Risi­ko­ge­bur­ten zäh­len, die am Forch­hei­mer Kli­ni­kum nur auf expli­zi­ten Wunsch der Mut­ter auf­ge­nom­men wer­den: „Bei Zwil­lin­gen kann es schon wäh­rend der Schwan­ger­schaft zu Kom­pli­ka­tio­nen kom­men. Prin­zi­pi­ell ist ein Kai­ser­schnitt ein­fa­cher als eine nor­ma­le Geburt. Er ist plan­bar und wir kön­nen ihn gut durch­füh­ren, wenn die Vor­aus­set­zun­gen stim­men. Des­halb freu­en wir uns, dass Frau Hamat­schek sich für unse­re Geburts­hil­fe ent­schie­den hat.“

Gene­rell näh­me die Anzahl der Mehr­lings­ge­bur­ten zu, eine mög­li­che Fol­ge der zuneh­men­den künst­li­chen Befruch­tun­gen, so Char­lot­te Scher­zin­ger. Seit Novem­ber 2021 ist sie Funk­ti­ons­ober­ärz­tin in der Gynä­ko­lo­gie und dies ist ihr erster Zwil­lings-Kai­ser­schnitt in Forch­heim. Zudem über­nimmt sie jetzt auch Hin­ter­grund­dien­ste, bei denen sie die Ver­ant­wor­tung für die im Nacht­dienst in der Kli­nik täti­gen Kol­le­gen trägt und bei Pro­ble­men zur Ver­fü­gung steht. Sie ist zusam­men mit dem lei­ten­den Ober­arzt, Dr. Giu­sep­pe Fili­ber­to Ver­cel­li­no, die Ver­ant­wort­li­che für den gesam­ten Kreißsaal.

Dr. Ste­fan Wein­gärt­ler, Chef­arzt der Kli­nik für Frau­en­heil­kun­de und Geburts­hil­fe, ist voll des Lobes: „Frau Scher­zin­ger hat Erfah­run­gen in gro­ßen Zen­tren wie Nürn­berg gesam­melt, ist dann hier­her gekom­men, hat die Fach­arzt­prü­fung mit Bra­vour bestan­den. Sie ist nahe­zu prä­de­sti­niert dazu im Kreiß­saal als Ober­ärz­tin tätig zu sein. Sie ist zer­ti­fi­zier­te Still­be­ra­te­rin und hat eine Qua­li­täts­ma­nage­ment­aus­bil­dung durch­ge­führt. Char­lot­te Scher­zin­ger wird jetzt schwer­punkt­mä­ßig den Kreiß­saal und das Kin­der­zim­mer mitbetreuen.“