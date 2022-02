Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg Stadt

Zwei­mal Unfallflucht

Am Diens­tag kurz nach 20 Uhr wur­de in der Matern­stra­ße im Berg­ge­biet der Sturz über einem Gara­gen­tor durch einen Paket­zu­stel­ler mit des­sen wei­ßen Klein­bus der Mar­ke Citro­en beim Wen­den sei­nes Fahr­zeugs ange­fah­ren. Es ent­stand hier ein Scha­den von etwa 800 Euro an der Fas­sa­de. Der jun­ge männ­li­che Fah­rer setz­te sei­ne Fahrt unbe­irrt fort, obwohl er sogar von einem Pas­san­ten ange­spro­chen wur­de. Die Poli­zei Bam­berg hat Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht auf­ge­nom­men und ist hier guter Din­ge, den Ver­ant­wort­li­chen Fah­rer ermit­teln zu können.

Bereits am Diens­tag­nach­mit­tag kurz vor 16 Uhr kam es im Insel­ge­biet an der Ein­mün­dung Brücken­stra­ße/­Wil­ly-Les­sing-Stra­ße zu einem Streif­vor­gang zwi­schen einem Bus und einem dun­kel­blau­en VW Golf. Der Golf­fah­rer hat­te beim Abbie­gen mit der Bei­fah­rer­sei­te sei­nes Pkw, wel­che eben­falls deut­lich sicht­bar beschä­digt sein dürf­te, die Stoß­stan­ge des Bus­ses gestreift und hier wie­der­rum einen Scha­den von ca. 2000 Euro hin­ter­las­sen. Der Ver­ur­sa­cher fuhr unge­bremst davon, ohne sich um den Unfall und den ent­stan­de­nen Scha­den zu kümmern.

Betrun­ke­ne Graffity-Sprayerin

Eine 42jährige Dame fiel am Diens­tag­abend gegen 19 Uhr in der Pro­me­na­de­stra­ße vor einem Super­markt nega­tiv auf. In aller See­len­ru­he besprüh­te die Frau in sil­ber­nen und rosa Far­ben das Stra­ßen­pfla­ster mit diver­sen kaum zu ent­zif­fern­den Schrift­zü­gen. Beim Ein­tref­fen der ver­stän­dig­ten Poli­zei­strei­fe war die Dame nach wie vor „bei der Arbeit“. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf 1000 Euro geschätzt. Nach­dem unein­sich­ti­ges und reni­ten­tes Ver­hal­ten an den Tag gelegt wur­de, und ein Alko­hol­test zudem einen Wert von etwa 2,4 Pro­mil­le erbrach­te, war der Poli­zei­ge­wahr­sam bis zum näch­sten Mor­gen unum­gäng­lich. Ob die Dame für wei­te­re Schmie­re­rei­en im Stadt­ge­biet in Fra­ge kommt ist Gegen­stand nun fol­gen­der poli­zei­li­cher Ermittlungen.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAM­BERG-LAND vom 02.02.2022

Ver­kehrs­un­fall­flucht

BUT­TEN­HEIM. Am Diens­tag, gegen 16:50 Uhr, stieß in der Orts­stra­ße „Im Gewer­be­park“ ein Unbe­kann­ter beim Ran­gie­ren mit sei­nem Sat­tel­zug gegen den lin­ken Außen­spie­gel eines ande­ren Sat­tel­zu­ges und setz­te anschlie­ßend sei­ne Fahrt fort, ohne sich um den ange­rich­te­ten Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro zu küm­mern. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Aus­par­ken geht schief

Eggols­heim. Beim Aus­par­ken auf der A 73, am Park­platz Reg­nitz­tal-West, ran­gier­te am Diens­tag­mit­tag der 35jährige Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges rück­wärts und stieß mit den Heck sei­nes Sat­tel­auf­lie­gers gegen Front eines BMW. Es ent­stand Sach­scha­den von rund 1000 Euro.

Fest­nah­men wegen ille­ga­len Aufenthalt

Forch­heim. Bei Fahn­dungs­maß­nah­men stell­ten am Diens­tag­nach­mit­tag die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei im Stadt­ge­biet drei Viet­na­me­sen im Alter von 24, 27 und 31 Jah­ren fest, die sich ille­gal in Deutsch­land auf­hiel­ten. Bei den Män­nern wur­den gefälsch­te slo­wa­ki­sche Aus­wei­se und beim Jüng­sten auch noch ein ver­bo­te­nes Spring­mes­ser auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Die drei Per­so­nen wer­den wegen Urkun­den­fäl­schung bzw. Ver­stoß gegen das Waf­fen­ge­setz ange­zeigt. Fahn­dungs­no­tie­run­gen zur Fest­nah­me und Abschie­bung lagen zudem vor, wes­we­gen die drei Män­ner vor­läu­fig fest­ge­nom­men wur­den und zur Durch­füh­rung der Abschie­bung an die zustän­di­ge Aus­län­der­be­hör­de über­stellt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Kör­per­ver­let­zung am ZOH, Zeu­gen gesucht

BAY­REUTH. Am gest­ri­gen Diens­tag wur­de ein Mann am ZOH durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter geschla­gen. Die Poli­zei sucht nach Zeugen.

Zwi­schen einem 47-jäh­ri­gen aus Köln stam­men­den Mann und einem bis­lang Unbe­kann­ten kam es am gest­ri­gen Diens­tag gegen 13:40 Uhr an der Zen­tra­len Omni­bus­hal­te­stel­le zum Streit. Die bei­den ver­lie­ßen gemein­sam den Bus aus Lai­neck kom­mend. Der Unbe­kann­te schlug sei­nem Kon­tra­hen­ten mit der Faust ins Gesicht und floh dar­auf­hin in Rich­tung Rot­main-Cen­ter. Der Geschä­dig­te wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen in ein Bay­reu­ther Kran­ken­haus verbracht.

Die Poli­zei bit­tet um Mit­hil­fe aus der Bevöl­ke­rung, um den Täter zu ermit­teln. Die­ser wird wie folgt beschrieben:

Männ­lich, ca. 175 cm groß, ca. 25 Jah­re alt, kräf­tig, er trug eine dunk­le Jacke (evtl. mit rotem Emblem auf der Brust), eine dunk­le Hose und eine schwar­ze Base­ball­cap mit „Chi­ca­go Bulls“-Aufdruck; auf­fäl­lig war ein Mut­ter­mal im Gesicht

Zeu­gen des Vor­falls bzw. Per­so­nen, die die unbe­kann­te Per­son auf­grund der o.g. Beschrei­bung ken­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Bay­reuth-Stadt unter Tel. 0921/506‑2130 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

HEROLDS­BACH. Ein 23-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer ver­lor auf der B470 ver­mut­lich wegen gesund­heit­li­cher Pro­ble­me am Diens­tag­nach­mit­tag die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und kam von der Fahr­bahn ab. Zuvor fuhr er lt. Zeu­gen­aus­sa­gen ca. 200 Meter Schlan­gen­li­ni­en, wobei glück­li­cher­wei­se nie­mand ver­letzt wur­de. Zur Abklä­rung der Ver­let­zun­gen des BMW-Fah­rers wur­de die­ser vom Ret­tungs­dienst in ein nahe­ge­le­ge­nes Kli­ni­kum ver­bracht. Der Pkw muss­te abge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 6.000,– Euro.

FORCH­HEIM. Am Diens­tag­abend über­sah ein 65-jäh­ri­ger VW-Fah­rer beim Abbie­gen von der Theo­dor-Heuss-Allee in die Schön­born­stra­ße eine ent­ge­gen­kom­men­de 59-jäh­ri­ge Suzu­ki-Fah­re­rin, sodass es zum Zusam­men­stoß kam. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se nie­mand. Es ent­stand ein Gesamtsach­scha­den von ca. 15.000,– Euro.

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. Am Diens­tag­mor­gen wur­de bei einem 23-Jäh­ri­gen wäh­rend der Zutritts­kon­trol­le zum Amts­ge­richt ein Druck­ver­schluss­tüt­chen mit einer gerin­gen Men­ge Mari­hua­na und Haschisch auf­ge­fun­den. Vor Ort erfolg­te von Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim die Sicher­stel­lung des Betäubungsmittels.

FORCH­HEIM. Ein amts­be­kann­ter 53-Jäh­ri­ger wur­de am Diens­tag­mit­tag erneut auf­fäl­lig, indem er in einem Super­markt zunächst ver­wei­ger­te eine FFP2-Mas­ke zu tra­gen. Nach­dem er vom Per­so­nal ange­spro­chen wur­de, beti­tel­te er die­ses mit üblen Belei­di­gun­gen. Es wur­den ihm ein Haus­ver­bot und ein Platz­ver­weis erteilt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Die­sel abgezapft

LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Frei­tag, 18.00 Uhr bis Mon­tag, 08.00 Uhr zapf­te ein unbe­kann­ter Täter rund 150 Liter Die­sel­kraft­stoff im Wert von ca. 240 Euro aus einem Lkw-Tank ab. Der Lkw stand zu die­ser Zeit auf dem Fir­men­ge­län­de einer Spe­di­ti­on in der Schwa­ben­stra­ße. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.