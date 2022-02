Am Mon­tag, den 31.01.2022 tra­fen sich der Baye­ri­schen Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber (FREIE WÄH­LER, Pinz­berg) mit Dun­ja Schütz und Lisa Kin­schus von der BIWO (Bür­ger­initia­ti­ve pro Wie­sent­tal ohne Ost­span­ge) am Bahn­hof in Forch­heim. Die BIWO ist Unter­stüt­ze­rin eines brei­ten Bünd­nis­ses, wel­ches sich für eine zukunfts­fä­hi­ge und nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät im Wie­sent­tal ein­setzt und eine Peti­ti­on ins Leben geru­fen hat. Der Staats­mi­ni­ster folg­te der Ein­la­dung und unter­schrieb die Peti­ti­on: „Bahn­stecke von Forch­heim ins Wie­sent­tal – attrak­tiv und im 30-Minu­ten-Takt“ mit fol­gen­den Worten:

„Die Wie­sent­tal­bahn fährt von Forch­heim ins Herz der Frän­ki­schen Schweiz. Ein attrak­ti­ver und höhe­rer Takt wür­de die Regi­on näher zusam­men­brin­gen. Das liegt mir als Pinz­ber­ger beson­ders am Her­zen. Mit einer Tak­ter­hö­hung wird die Bahn aber auch eine ech­te Alter­na­ti­ve, sei es für Pend­ler oder für Jugend­li­che und Rad­fah­rer. Ich wer­de mich in Mün­chen dafür ein­set­zen und ste­he bereits mit Bau­mi­ni­ste­rin Schrey­er in Kontakt.“

Bei der gemein­sa­men Zug­fahrt erzählt Thor­sten Glau­ber, dass in frü­he­ren Jah­ren Scha­ren von Tou­ri­sten mit der Bahn bis zum Bahn­hof Pinz­berg fuh­ren, um im dama­li­gen Luft­kur­ort Urlaub zu machen. Alle Betei­lig­ten waren sich einig, dass sich die Inve­sti­tio­nen auf jeden Fall loh­nen wer­den, um die Frän­ki­sche Schweiz als wert­vol­len Lebens­raum für die ansäs­si­gen Men­schen, für ihre Besu­cher und natür­lich auch für die Natur zu schüt­zen. Die Peti­ti­on kann online unter­schrie­ben wer­den unter: Bahn­strecke von Forch­heim ins Wie­sent­tal – attrak­tiv und im 30-Minu­ten-Takt – Online-Peti­ti­on (open​pe​ti​ti​on​.de)