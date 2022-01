ESV Kauf­beu­ren vs. Sel­ber Wöl­fe 8:0 (3:0; 3:0; 2:0)

Erneut mas­siv dezi­miert muss­te Hohen­ber­ger mit sei­nen Jungs den Weg nach Kauf­beu­ren auf sich nehmen.

Obwohl Reuß wie­der mit von der Par­tie war und zudem Eigen­ge­wächs Schie­ner, der sich bereit­erklär­te, sei­nem Hei­mat­ver­ein wäh­rend der ange­spann­ten Per­so­nal­si­tua­ti­on vor­über­ge­hend aus­zu­hel­fen. Auch wenn man unse­rem Rudel vor allem kämp­fe­risch erneut nicht viel vor­wer­fen konn­te, blieb man über wei­te­re Strecken ein­mal mehr chan­cen­los und muss­te eine wei­te­re deut­li­che Nie­der­la­ge ohne eige­nem Tref­fer weg­stecken. In der aktu­el­len Lage zudem äußerst bit­ter: Böh­rin­ger und Boi­ar­chi­nov muss­ten das Eis ver­let­zungs­be­dingt vor­zei­tig verlassen.

Wöl­fe hal­ten so gut es geht dagegen

Zwei­fels­oh­ne waren die Haus­her­ren im ersten Drit­tel die spiel­be­stim­men­de Mann­schaft. Einen auf­op­fe­rungs­vol­len Kampf konn­te man unse­ren Jungs aber wie­der kei­nes­falls abspre­chen: Man block­te eini­ge Schüs­se der All­gäu­er und hielt im Rah­men der Mög­lich­kei­ten noch recht ordent­lich dage­gen. Nach sechs gespiel­ten Minu­ten muss­te Wei­de­kamp den­noch zum ersten Mal hin­ter sich grei­fen, als Krauß den Puck unhalt­bar im kur­zen Eck unter­brach­te. Drei Minu­ten spä­ter erhöh­te Leh­to­nen auf 2:0. Unse­re Wöl­fe konn­ten im Anschluss das erste Unter­zahl­spiel schad­los über­ste­hen und selbst im Power­play erst­mals offen­siv in Erschei­nung tre­ten. Zwei Minu­ten vor Drit­telen­de muss­te man jedoch das drit­te Gegen­tor durch Tref­fer von Lewis hinnehmen.

Wei­te­re drei Tref­fer für die Gastgeber

Nach­dem unse­re Jungs zu Beginn des zwei­ten Drit­tel aus einem wei­te­ren Power­play erneut kein Kapi­tal schla­gen konn­ten, mach­ten es die Haus­her­ren ein­mal mehr an die­sem Abend bes­ser: Burg­hart traf zum 4:0, als Boi­ar­chi­nov wegen eines Ban­den­checks in der Kühl­box saß, Spur­ge­on erhöh­te wenig spä­ter auf 5:0 und ESVK-Neu­zu­gang Leh­to­nen gelang in der 36. Minu­te sein zwei­ter Tref­fer des Abends. In den letz­ten Minu­ten des Mit­tel­ab­schnitts zeig­te unser Rudel den­noch ein­mal mehr, dass man sich nicht auf­ge­ge­ben hat und erar­bei­te­te sich die ein oder ande­re Gele­gen­heit in der Offen­si­ve. Im Allein­gang traf Miglio aber nur Alu­mi­ni­um und Klug­hardt und Reuß blie­ben gegen Mei­er im Tor der All­gäu­er nur zwei­ter Sieger.

Ehren­tref­fer gelingt nicht mehr

Ein wei­te­res Mal wur­de unse­ren Wöl­fen früh im Drit­tel ein Power­play zuge­spro­chen. Aller­dings hat­te Oswald dabei in Unter­zahl die Bre­aka­way-Mög­lich­keit – Slaven­ti­s­ky konn­te hier nur noch die Not­brem­se in Form eines Hakens zie­hen. Folg­lich wur­de den Haus­her­ren ein Penal­ty zuge­spro­chen, den Oswald auch ver­wan­del­te. Auch Blom­q­vist, der bis dato bereits an drei Tref­fern betei­ligt war, gelang noch ein Tref­fer zum 8:0. Unse­re Jungs ver­such­ten zwar noch wenig­stens einen Ehren­tref­fer zu erzie­len, um ein klei­nes Erfolgs­er­leb­nis mit­neh­men zu kön­nen, doch auch das woll­te nicht mehr gelin­gen. Statt­des­sen ver­letz­te sich Boi­ar­chi­nov noch zum Ende des Spiels, als er unglück­lich in die Ban­de rutsch­te und es hagel­te in der Schluss­pha­se noch­mal eini­ge Stra­fen gegen bei­de Teams.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik