Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg Stadt

Schmie­re­rei­en im Atrium

Im Atri­um kam es in den ver­gan­ge­nen Wochen ins­be­son­de­re durch Graf­fi­ti zu zahl­rei­chen Sach­be­schä­di­gun­gen. Durch unbe­kann­te Täter wur­den diver­se Schmie­re­rei­en an der Fas­sa­de des Gebäu­des, auf den Park­decks, dem Dach und im Trep­pen­auf­gang ange­bracht. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf meh­re­re tau­send Euro. Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter 0951/9129–210.

Rol­ler­fah­rer unter Drogeneinfluss

Am Sonn­tag­abend gegen 17 Uhr kon­trol­lier­te eine Poli­zei­strei­fe in der Sie­chen­stra­ße einen 42jährigen Rol­ler­fah­rer. Eine Alko­hol­über­prü­fung ver­lief nega­tiv, aller­dings zeig­te der Fah­rer dro­gen­ty­pi­sche kör­per­li­che Auf­fäl­lig­kei­ten. Ein Schnell­test dies­be­züg­lich ver­lief posi­tiv auf Amphet­ami­ne. Des­halb wur­de im Kli­ni­kum eine Blut­pro­be ent­nom­men und die Wei­ter­fahrt unterbunden.

Auto­schei­be mut­wil­lig zerkratzt

Am Sonn­tag kurz nach Mit­tag wur­de in der Dr.-von-Schmitt-Straße die hin­te­re rech­te Schei­be eines Opel Adam zer­kratzt. Der Scha­den wird durch die Geschä­dig­te 21jährige auf etwa 200 Euro geschätzt. Täter­hin­wei­se gibt es bis­lang nicht.

Unfall­flucht im Berggebiet

Ver­mut­lich in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de in der Dr.-Remeis-Straße Höhe Haus­num­mer 7 der Außen­spie­gel eines wei­ßen Suzu­ki Swift abge­fah­ren. Der abge­fah­re­ne Spie­gel muss nach dem Unfall weg­ge­räumt wor­den sein, er war an der Unfall­stel­le nicht mehr auf­find­bar. Die 20jährige Geschä­dig­te bezif­fert den Scha­den auf etwa 200 Euro. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­kannt von der Unfallstelle.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Sach­be­schä­di­gun­gen

HALL­STADT. Sei­nen Unmut ließ ein Unbe­kann­ter an einem Pkw, Renault Twin­go, aus und brach die bei­den Außen­spie­gel ab. Der ange­rich­te­te Scha­den beläuft sich auf etwa 400 Euro. Das schwar­ze Fahr­zeug stand am Sams­tag, zwi­schen 11.30 und 16.00 Uhr, in der Bahnhofstraße.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht und kann der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, Hin­wei­se zur Klä­rung der Sach­be­schä­di­gung geben?

Dieb­stäh­le

RAT­TELS­DORF. Vier 30 x 30 cm gro­ße Mini Plus-Kästen mit Bie­nen­völ­kern im Wert von ca. 500 Euro ent­wen­de­ten Unbe­kann­te zwi­schen 30. Dezem­ber und 12. Janu­ar. Die Kästen stan­den auf einer Streu­obst­wie­se in der Flur-Nr. 662 zwi­schen Rat­tels­dorf und Med­litz (hin­ter dem ehe­ma­li­gen Parkplatz).

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

ZAP­FEN­DORF. Glück­li­cher­wei­se unver­letzt blieb ein 24-jäh­ri­ger Auto­fah­rer bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Sonn­tag­nach­mit­tag auf der Staats­stra­ße von Zap­fen­dorf nach Unter­lei­ter­bach ereig­ne­te. Ver­mut­lich auf­grund über­höh­ter Geschwin­dig­keit geriet der BMW-Fah­rer im dor­ti­gen Kreis­ver­kehr ins Rut­schen und prall­te fron­tal gegen die Leit­plan­ke. Am Fahr­zeug sowie am Leit­plan­ken­feld ent­stand ins­ge­samt ein Scha­den von ca. 5.000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Eine böse Über­ra­schung erleb­te ein 32-Jäh­ri­ger, als er am Sonn­tag mit sei­nem in der Bahn­hof­stra­ße gepark­ten Pkw weg­fah­ren woll­te. Offen­sicht­lich stieß zwi­schen Sams­tag­abend, 18 Uhr, und Sonn­tag­abend, 18.30 Uhr, ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen den lin­ken Außen­spie­gel des grau­en Pkw, VW Golf, und beschä­dig­te die­sen. Zudem zeig­te die Fah­rer­tü­re Kratz­spu­ren. Der ins­ge­samt ange­rich­te­te Scha­den wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te, ohne die Poli­zei zu verständigen.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

KEM­MERN. Nach einer am Sonn­tag­abend auf der Staats­stra­ße durch­ge­führ­ten 2‑stündigen Laser-Geschwin­dig­keits­mes­sung müs­sen drei Ver­kehrs­teil­neh­mer mit einer Anzei­ge rech­nen. Sie hiel­ten sich nicht an die erlaub­te Geschwin­dig­keits­be­gren­zung von 70 km/​h. Spit­zen­rei­ter war ein Auto­fah­rer, der mit 124 km/​h unter­wegs war.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Rad­fah­rer war betrunken

Bam­berg. Über 1,7 Pro­mil­le ergab der Atem­al­ko­hol­test bei einem 28jährigen Rad­fah­rer, der am frü­hen Sonn­tag­mor­gen einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei auf­fiel, weil er im Bereich der Wun­der­burg auf dem Geh­weg fuhr. Eine Blut­ent­nah­me und Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr waren die Folge.

Nies­at­tacke führt zur Unfallflucht

Brei­ten­güß­bach. Erst fast zwei Stun­den, nach­dem der 29jährige Fah­rer eines Renault am Sams­tag­mor­gen wegen eines Nies­an­falls auf der A 73, zwi­schen den AS Brei­ten­güß­bach-Nord und ‑Süd, gegen die Außen­schutz­plan­ke gefah­ren war, mel­de­te der Ver­ur­sa­cher den Unfall deut­lich ver­spä­tet der Auto­bahn­po­li­zei. Er war zunächst zu sei­ner Arbeits­stel­le wei­ter­ge­fah­ren. Der Sach­scha­den beträgt rund 5000 Euro. Gegen ihn wird nun Unfall­flucht ermittelt.

Über­ho­len geht schief

Hall­stadt. Nach­dem der 54jährige Fah­rer eines VW und der 34jährige Fah­rer eines Audi Frei­tag­nach­mit­tag am Kreuz Bam­berg hin­ter­ein­an­der auf die A 70 in Rich­tung Schwein­furt ein­ge­fah­ren waren, setz­te der Audi zum Über­ho­len an. Der Fah­rer des VW zog unmit­tel­bar danach eben­falls nach links so dass es zur seit­li­chen Kol­li­si­on kam. Der Sach­scha­den sum­miert sich auf rund 6000 Euro.

Vom Win­de verweht

Scheß­litz. Als am frü­hen Sams­tag­mor­gen der 49jährige Fah­rer eines VW auf der A 70, Rich­tung Bay­reuth, aus dem Wind­schat­ten eines über­hol­ten Lkw her­aus­fuhr, wur­de sein Pkw von einer Wind­böe erfasst und gegen die Mit­tel­leit­plan­ke gedrückt. Der Sach­scha­den beträgt rund 5000 Euro.

Sekun­den­schlaf führt in die Leitplanke

Scheß­litz. Weil er am Steu­er sei­nes Pkw am spä­ten Sonn­tag­nach­mit­tag kurz ein­ge­nickt ist, kam der 67jährige Fah­rer eines Toyo­ta auf der A 70, Rich­tung Bay­reuth, nach rechts von der Fahr­bahn ab und prall­te in die Außen­schutz­plan­ke. Die rech­te Fahr­zeug­sei­te wur­de dadurch kom­plett ein­ge­drückt. Der Sach­scha­den sum­miert sich auf rund 17000 Euro. Gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wird nun wegen Stra­ßen­ver­kehrs­ge­fähr­dung ermittelt.

Gefälsch­te Impf­nach­wei­se sichergestellt

Forch­heim. Offen­bar gefälsch­te Impf­nach­wei­se stell­ten Schlei­er­fahn­der der Auto­bahn­po­li­zei bei einer Kon­trol­le auf der A 73, im Bereich der AS Forch­heim-Süd, beim 28jährigen Fah­rer eines Ford Tran­sit und sei­nem 25jährigen Mit­fah­rer fest. Die Fäl­schun­gen wur­den, eben­so wie eine Kleinst­men­ge Rausch­gift, die bei der Durch­su­chung des Fahr­zeugs auf­ge­fun­den wur­de, sicher­ge­stellt. Da der Fah­rer zudem den Trans­por­ter unter Dro­gen­ein­fluss gefah­ren hat­te, wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Anzei­gen wegen der Dro­gen­fahrt, ille­ga­len Dro­gen­be­sit­zes und Urkun­den­fäl­schung folgen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Fahrt unter Drogen

BAY­REUTH. Dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te am Sonn­tag­nach­mit­tag ein Pkw-Fah­rer bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le. Er muss­te sein Fahr­zeug abstel­len und die Ent­nah­me einer Blut­pro­be dulden.

Kurz nach 13 Uhr wur­de der 27-Jäh­ri­ge von einer Strei­fe der PI Bay­reuth-Stadt mit sei­nem Pkw im Stadt­teil Kreuz ange­hal­ten. Auf­grund sei­nes Ver­hal­tens lag der Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln nahe, wes­halb dem Mann ein Schnell­test ange­bo­ten wur­de. Die­ser reagier­te posi­tiv auf THC. Folg­lich wur­den die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Zum Nach­weis eines Dro­gen­kon­sums wur­de im Kran­ken­haus eine Blut­ent­nah­me durchgeführt.

Ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen Teil­nah­me am Stra­ßen­ver­kehr unter Dro­gen­ein­wir­kung wur­de ein­ge­lei­tet. Wei­ter­hin stell­te es sich her­aus, dass der benutz­te Pkw kei­ne deut­sche Zulas­sung hat­te und somit auch kei­ne Kfz-Steu­er ent­rich­tet wird. Dahin­ge­hend wer­den Ermitt­lun­gen nach der Abga­ben­ord­nung geführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

EGGOLS­HEIM OT KAU­ERN­HO­FEN. In der Zeit von Sams­tag, ca. 22 Uhr bis zum Sonn­tag, ca. 10 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Andre­as-Knau­er-Stra­ße einen gepark­ten Pkw. U. a. wur­de am rech­ten Sei­ten­spie­gel und am Heck­schei­ben­wi­scher des grau­en Renault ein Gesamtsach­scha­den von ca. 450,– Euro ver­ur­sacht. Wer ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen machen konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon-Nr. 09191/7090–0.

FORCH­HEIM. Am Sonn­tag­mit­tag wur­de ein 55-jäh­ri­ger Opel-Fah­rer in Burk einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter­zo­gen. Der frei­wil­li­ge Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,14 Pro­mil­le. Der Mann wur­de zu einer Blut­ent­nah­me ins ört­li­che Kli­ni­kum beglei­tet und der Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Er wird sich nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ver­ant­wor­ten müssen.

Eine wei­te­re Trun­ken­heits­fahrt ereig­ne­te sich im Stadt­ge­biet von Forch­heim. Dabei wur­de bei einem frei­wil­li­gen Atem­al­ko­hol­test ein Wert von 0,80 Pro­mil­le bei einem 41-jäh­ri­gen Opel-Fah­rer fest­ge­stellt. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem Herrn untersagt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Haus­wand mit Eiern beworfen

LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Sams­tag, 16.00 Uhr bis Sonn­tag, 11.30 Uhr bewarf ein unbe­kann­ter Täter die Haus­wand eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Theo­dor-Heuss-Stra­ße mit Eiern, sodass ein Sach­scha­den von etwa 200 Euro ent­stand. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Opel Astra ange­fah­ren und geflüchtet

LICH­TEN­FELS. Im Ver­lauf der ver­gan­ge­nen Woche, zwi­schen Mon­tag, 18.00 Uhr und Frei­tag, 12.00 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen roten Opel Astra, der zu die­ser Zeit im Pabsten­weg abge­stellt war. Am hin­te­ren lin­ken Fahr­zeug­eck waren Krat­zer und Del­len erkenn­bar, der Sach­scha­den wird auf 2.500 Euro geschätzt. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.