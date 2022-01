Kei­ne Über­ra­schung im Audi Dome

Nichts zu holen gab im baye­ri­schen Der­by für medi bay­reuth am 19. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga. Ohne den ver­letz­ten Andre­as Sei­ferth, ihren erkrank­ten Kapi­tän Basti­an Doreth sowie ohne den noch nicht wie­der hun­dert Pro­zent fit­ten Head Coach Raoul Kor­ner unter­la­gen die HEROES OF TOMOR­ROW am Sonn­tag­abend beim FC Bay­ern Mün­chen mit 60:83 (32:39).

Vor 1.034 Zuschau­ern im Audi Dome hat­te medi bay­reuth immer wie­der ver­ein­zelt gute Pha­sen im Spiel. Vor allem gegen Ende der ersten Halb­zeit, als man bis auf 32:39 wie­der auf­schlie­ßen konn­te, zeig­te medi bay­reuth sei­ne Mög­lich­kei­ten. Den­noch hat­te das Euro­League-Team der Münch­ner das Spiel stets unter Kon­trol­le und sieg­te am Ende unge­fähr­det und hoch verdient.