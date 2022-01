Heim­fi­na­le im FIBA Euro­pe Cup

Das letz­te Heim­spiel der Sai­son im FIBA Euro­pe Cup steht medi bay­reuth an die­sem Diens­tag bevor. In der Par­tie des 5. und damit vor­letz­ten Spiel­tags der zwei­ten Grup­pen­pha­se emp­fan­gen die HEROES OF TOMOR­ROW den rus­si­schen Ver­tre­ter aus Perm, Par­ma-Pari­match, in der Bay­reu­ther Oberfrankenhalle.

Wäh­rend die Par­tie für medi bay­reuth nach vier Nie­der­la­gen aus den ersten vier Spie­len kei­ner­lei Bedeu­tung mehr hat, brau­chen die Rus­sen einen Sieg, um im Kampf um das Errei­chen der Play­off-Run­de wei­ter dabei­zu­blei­ben. Mit zwei Sie­gen und einer Nie­der­la­ge steht das Team von Trai­ner Kat­sis Maks­vy­tis punkt­gleich mit den Polen von Legia War­schau auf Platz zwei. Eben jenes Duell gegen die Polen muss­te Mit­te letz­ter Woche ver­scho­ben wer­den, da die Rus­sen auf­grund posi­ti­ver Coro­na-Testun­gen im Team nicht antre­ten konn­ten. Dem­zu­fol­ge konn­te auch für die Par­tie in Bay­reuth erst vor kur­zem grü­nes Licht gege­ben wer­den, wes­halb bei die­ser Spiel noch kei­ne Zuschau­er in der Ober­fran­ken­hal­le dabei sein kön­nen. Tip-Off zum letz­ten inter­na­tio­na­len Heim­spiel die­ser Sai­son ist am Diens­tag­abend um 20:00 Uhr