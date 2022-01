Zahl­rei­che Infek­tio­nen in Bildungseinrichtungen

Mit 955 Neu­in­fek­tio­nen an einem Tag mel­det der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg für den Sams­tag, 29. Janu­ar, einen neu­en Höchst­wert seit Beginn der Pan­de­mie. In der Fol­ge stieg die Sie­ben­ta­ges­in­zi­denz für den Land­kreis Bam­berg um rund 400 auf heu­te 1.290 und in der Stadt Bam­berg um rund 250 auf jetzt 918. Zusätz­li­che Ein­schrän­kun­gen gibt es durch die Über­schrei­tung der Hot­spot-Mar­ke von 1.000 im Land­kreis Bam­berg nicht, da der Frei­staat die­se Hot­spot-Rege­lung am 13. Janu­ar aus­ge­setzt hat.

In der zurück­lie­gen­den Woche gab es in 160 Klas­sen und Kita-Grup­pen Neu­in­fek­tio­nen. In 131 Schul­klas­sen wur­den 195 infi­zier­te Per­so­nen gemel­det. Dar­aus erga­ben sich 479 Kon­takt­per­so­nen. In 29 Fäl­len waren Kin­der­ta­ges­stät­ten von Neu­in­fek­tio­nen betrof­fen. Hier gab es 395 Kontaktpersonen.