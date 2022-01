Auf­takt­ver­an­stal­tung zum Netz­werk­pro­jekt „All­tags­be­glei­tung“ für Igen­s­dorf und Kunreuth

Die Ver­an­stal­tung am 29.01.2022 in Kun­reuth war zur gro­ßen Freu­de der Ver­ant­wort­li­chen sehr gut besucht. Fast 30 Per­so­nen sind nach Kun­reuth gekom­men. Ein sicht­ba­rer Beweis, dass das Inter­es­se am Ehren­amt lebt. Begrüßt durch den 1.Bürgermeister von Kun­reuth, Ernst Stri­an und beglei­tet durch ein Gruß­wort von Igen­s­dorfs 1. Bür­ger­mei­ster Edmund Ulm, schil­der­te Horst Fran­ke, 1. Vor­sit­zen­der des Kun­reu­ther Trä­ger­ver­eins „hier läßt sich’s leben“ die Beweg­grün­de und den durch­aus anstren­gen­den Weg für das Pro­jekt „All­tags­be­glei­tung“. Mitt­ler­wei­le ist es zu einem gemein­schaft­li­chem Anlie­gen bei­der Gemein­den geworden.

Sicht­lich bewegt bedank­te sich die „Mut­ter“ des Pro­jekts, Frau Irm­gard Gin­zel, bei den vie­len ehren­amt­lich Inter­es­sier­ten für ihr Erschei­nen. Sie erklär­te im Anschluss die Inhal­te die­ses Her­zens­pro­jek­tes, näm­lich die Lücke zwi­schen Sozialstationen/​Ambu­lan­ten Pfle­ge­dien­sten und Tages­pfle­gen zu schlie­ßen. Nicht als Kon­kur­renz, son­dern als Ergän­zung. Um ein Leben in gewohn­ter, ver­trau­ter Umge­bung so lan­ge wie mög­lich zu erhal­ten und Ange­hö­ri­ge zu ent­la­sten, bedarf es bei den jet­zi­gen Struk­tu­ren der ehren­amt­li­chen Hil­fe. Mit ihrem Erfah­rungs­schatz als lang­jäh­ri­ge Lei­te­rin der Tages­pfle­ge Most­viel und der Sozi­al­sta­ti­on in Grä­fen­berg weiß sie, wovon sie redet. Wür­de und Wer­te der Hilfs­be­dürf­ti­gen ste­hen ganz oben, betont sie immer wie­der. Unter­stützt durch eine Fach­kraft im Hin­ter­grund und mit geschul­ten Ehren­amt­li­chen wird sich die Lebens­si­tua­ti­on Hilfs­be­dürf­ti­ger durch ehren­amt­li­che All­tags­be­glei­tung, haus­halts­na­he Dienst­lei­stun­gen und Betreu­ungs­grup­pen ver­bes­sern las­sen. Die rege Betei­li­gung an die­sem Auf­takt und die vie­len bereits ein­ge­gan­ge­nen Bewer­bungs­bö­gen sind ein tol­ler Start. Der am 12.2.2022 begin­nen­den ersten Staf­fel von fünf Sams­tags- Schu­lun­gen wird bald eine wei­te­re Staf­fel Schu­lungs­ter­mi­ne folgen.

Bewer­bungs­bö­gen, Ter­mi­ne der in Kür­ze begin­nen­den Schu­lun­gen, wei­te­re Infos und Unter­la­gen sind zu fin­den unter https://​www​.kun​reuth​-aktiv​.de/​v​e​r​e​i​n​/​a​l​l​t​a​g​s​b​e​g​l​e​i​t​e​r​/​a​l​l​t​a​g​s​b​e​g​l​e​i​t​e​r​.​h​tml