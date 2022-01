Buch­mes­se Fich­tel­ge­bir­ge, Kunst­kir­wa Tröstau, Wunstock Festi­val, Sel­ber Wie­sen­fest, Sticky Fin­gers Festi­val, Jean-Paul Wan­der­weg, Aus­stel­lun­gen, Thea­ter und Muse­en: All das und vie­les mehr hat die Kul­tur im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge zu bie­ten. Aber wie lässt sich die Kul­tur im Land­kreis erzäh­len? Wie wür­den die Bewoh­ner einem Zuzüg­ler oder auch einem Tou­ri­sten kurz und prä­gnant den Land­kreis aus heu­ti­ger Sicht für die Zukunft näherbringen?

Die­ser Fra­ge geht das LEA­DER-Pro­jekt des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge #frei­raum für Kul­tur Fich­tel­ge­bir­ge 2030 (vom 27.01. bis 11.03.2022) in einer Online-Bür­ger­be­tei­li­gung nach und stellt den Fich­tel­ge­birg­lern drei Fra­gen, wie sie Aus­wär­ti­gen den Land­kreis Wun­sie­del im Fich­tel­ge­bir­ge in einem Satz erklä­ren, ihn mit drei Wor­ten defi­nie­ren und was für sie kul­tu­rell von Bedeu­tung ist.

Die drei besten Erzäh­lun­gen – neu­deutsch Nar­ra­ti­ve – wer­den vom Kul­tur­bei­rat #frei­raum für Kul­tur Fich­tel­ge­bir­ge 2030 aus­ge­wählt und prä­miert. Es kön­nen tol­le Prei­se gewon­nen wer­den. Die Befra­gung ist online zu fin­den unter:

https://​mach​-mit​.frei​raum​-fich​tel​ge​bir​ge​.de/​d​e​-​D​E​/​p​r​o​j​e​c​t​s​/​f​r​e​i​r​a​u​m​f​u​e​r​k​u​l​tur

Die Ergeb­nis­se der Bür­ger­be­tei­li­gung wer­den in das Kul­tur­ent­wick­lungs­kon­zept #frei­raum für Kul­tur Fich­tel­ge­bir­ge 2030 ein­flie­ßen. Wei­te­re Infos zum Pro­jekt fin­den sich online unter: https://​fich​tel​ge​birgs​mu​se​um​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​f​r​e​i​r​a​u​m​-​f​u​e​r​-​k​u​l​t​u​r​-​f​i​c​h​t​e​l​g​e​b​i​r​g​e​-​2​030

Kon­takt Pro­jekt #frei­raum für Kul­tur Fich­tel­ge­bir­ge 2030:

Chri­sti­na Heyden­reich M.A.

heydenreich@​fichtelgebirgsmuseum.​de