Die Mei­ster­sin­ger von Nürn­berg: Bewer­bungs­frist ver­län­gert. Noch bis 28. Febru­ar 2022 kön­nen sich Sän­ge­rin­nen und Sän­ger für den inter­na­tio­na­len Wett­be­werb des Staats­thea­ters Nürn­berg anmel­den. Bis 28. Febru­ar 2022 kön­nen sich Sän­ge­rin­nen und Sän­ger, die bereits erste beruf­li­che Erfah­run­gen vor­wei­sen kön­nen oder an einer Musik­hoch­schu­le imma­tri­ku­liert sind, noch für den renom­mier­ten Gesangs­wett­be­werb „Die Mei­ster­sin­ger von Nürn­berg“ bewer­ben. Die Anmel­de­frist wur­de um einen Monat verlängert.

Der vom Staats­thea­ter Nürn­berg ins Leben geru­fe­ne inter­na­tio­na­le Gesangs­wett­be­werb wird seit 2016 alle zwei Jah­re in der Stadt der Mei­ster­sin­ger aus­ge­rich­tet. 2022 fin­det er unter der Schirm­herr­schaft von Nürn­bergs Ober­bür­ger­mei­ster Mar­cus König und unter der Jury-Prä­si­dent­schaft von Prof. Sieg­fried Jeru­sa­lem statt.

Der aus­schließ­lich durch Mäze­ne, Spon­so­ren und Unter­stüt­zer getra­ge­ne Wett­be­werb ist inter­na­tio­nal aus­ge­rich­tet und rich­tet sich an alle Sän­ge­rin­nen und Sän­ger, die bereits beruf­li­che Erfah­run­gen gemacht haben oder an einer Musik­hoch­schu­le imma­tri­ku­liert sind. 2022 gibt es zusätz­lich je einen Son­der­preis für die Stimm­fä­cher Alt und Bass. Wei­ter­hin gibt es ein Forum für jun­ge Stim­men, die ins dra­ma­ti­sche Fach streben.

Als Höhe­punkt des Gesangs­wett­be­werbs fin­det am 27. Juli 2022 das öffent­li­che Fina­le mit Preis­ver­lei­hung im Opern­haus statt. Die Staats­phil­har­mo­nie Nürn­berg beglei­tet die Fina­li­stin­nen und Fina­li­sten. Zum Abschluss gibt es am 28. Juli 2022 auf dem Nürn­ber­ger Haupt­markt in Koope­ra­ti­on mit dem Geschäfts­be­reich Kul­tur der Bür­ger­mei­ste­rin der Stadt Nürn­berg ein kosten­lo­ses Open-Air-Kon­zert aller Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger mit der Staats­phil­har­mo­nie Nürnberg.

Alle Infor­ma­tio­nen zum Wett­be­werb und zur Bewer­bung: https://​www​.nuern​berg​-com​pe​ti​ti​on​.com/