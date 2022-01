Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg Stadt

Kein Füh­rer­schein, kei­ne Versicherung

Ein grau­er Audi A 4 mit Ber­li­ner Kenn­zei­chen fiel einer Strei­fe der Bam­ber­ger Poli­zei kurz nach Mit­ter­nacht in der Pödel­dor­fer Stra­ße auf. Bei einer Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass der 20jährige Fah­rer nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis war. Außer­dem bestand für das Fahr­zeug kein Ver­si­che­rungs­schutz mehr. Des­halb wur­den durch die Beam­ten die Zulas­sungs­stem­pel ent­fernt und die Zulas­sungs­be­schei­ni­gung sicher­ge­stellt. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und das Fahr­zeug ver­kehrs­si­cher abgestellt.

Jugend­streich?

Am Don­ners­tag­abend kurz nach 18 Uhr konn­te ein älte­rer Herr in der Egel­see­stra­ße beob­ach­ten, wie zwei Jugend­li­che aus sei­nem Hof­grund­stück rann­ten. Bei einer Nach­schau stell­te er fest, dass der Inhalt sei­nes Feu­er­lö­schers groß­flä­chig auf sei­nem Grund­stück ver­teilt wur­de. Wer hier­zu Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Bam­ber­ger Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.

Laden­dieb­stahl

Ledig­lich eine Fla­sche Bier zahl­te ein 20jähriger am Don­ners­tag­abend an der Kas­se eines Super­mark­tes in der Pödel­dor­fer Stra­ße. Das Bezah­len der Waren in sei­nem Ruck­sack, Werk­zeug, Beklei­dung, 2 Blue­tooth-Laut­spre­cher­bo­xen und Nah­rungs­mit­tel, im Wert von 82 Euro, hat­te der jun­ge Mann wohl „ver­ges­sen“.

Rad­fah­rer schwer verletzt

Den Sturz eines Rad­fah­rers konn­te ein Zeu­ge am Don­ners­tag­nach­mit­tag in der Unter­füh­rung Zoll­ner­stra­ße beob­ach­ten und den Ret­tungs­dienst ver­stän­di­gen. Der 27jährige Rad­fah­rer aus Bam­berg hat­te eine Stoff­ta­sche an sei­nem Len­ker. Die­se ver­fing sich im Vor­der­rad, wes­halb das Rad schlag­ar­tig stopp­te und der Fah­rer über den Len­ker geschleu­dert wur­de. Beim Auf­prall auf der Fahr­bahn zog sich der jun­ge Mann dann erheb­li­che Ver­let­zun­gen im Gesicht und am Kopf zu, wes­halb eine sta­tio­nä­re Auf­nah­me im Kli­ni­kum Bam­berg erfor­der­lich wurde.

Ange­fah­ren und abgehauen

Bereits in der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag wur­de auf dem Park­platz vom Bam­ba­dos in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein sil­ber­ner Golf am Heck ange­fah­ren. Es ent­stand hier ein Scha­den von min­de­stens 2000 Euro. Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher, wel­cher sich uner­laubt von der Unfall­stel­le ent­fern­te, gibt es bis­lang lei­der nicht.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Sach­be­schä­di­gun­gen

BUR­GE­BRACH. Unbe­kann­te sprüh­ten zwi­schen 20./21. Janu­ar ein rotes durch­ge­stri­che­nes Haken­kreuz auf die Rück­wand der Spie­ler­ka­bi­ne am Fuß­ball­feld. Zudem wur­de bereits Anfang Janu­ar ein Tri­bü­nen-Kunst­stoff­sitz ange­zün­det. Der ange­rich­te­te Scha­den wird ins­ge­samt auf ca. 300 Euro geschätzt.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Dieb­stäh­le

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Ein am Bahn­hofs­vor­platz abge­stell­tes blau-schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke Wino­ra ließ ein Unbe­kann­ter mit­ge­hen. Das Fahr­rad im Wert von ca. 350 Euro war mit einem Zah­len­schloss gesi­chert, das zusätz­lich um den Fahr­rad­stän­der befe­stigt war.

Wer hat am Mon­tag, zwi­schen 7.50 und 14.30 Uhr, ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht und kann der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, Hin­wei­se zum Ver­bleib des Rades geben?

TROS­DORF. An einer Tank­stel­le in der Indu­strie­stra­ße betank­te eine 20-Jäh­ri­ge am Mitt­woch­abend, 22.30 Uhr, ihr Fahr­zeug. Wäh­rend­des­sen leg­te sie ihre Geld­bör­se auf die Zapf­säu­le und ver­gaß sie dort. Als sie ihr Ver­se­hen etwa 10 Minu­ten spä­ter bemerk­te und sofort zurück­fuhr, war ihr oran­ge­far­be­ner Geld­beu­tel mit diver­sen Aus­weis­pa­pie­ren und Scheck­kar­te weg. Recher­chen erga­ben, dass die Geld­bör­se von einem Auto­fah­rer, der kur­ze Zeit spä­ter eben­falls an der Tank­stel­le sein Auto betank­te, ein­ge­steckt und mit­ge­nom­men wur­de. Die Ermitt­lun­gen dau­ern an.

HALL­STADT. Als am Don­ners­tag­nach­mit­tag, kurz vor 15 Uhr, zwei Kun­den ein Schuh­ge­schäft in der Miche­lin­stra­ße ver­las­sen woll­ten, löste die Siche­rungs­an­la­ge Alarm aus. Die Män­ner rann­ten dar­auf­hin aus dem Geschäft in Rich­tung Frei­bad davon und war­fen das Die­bes­gut im Wert von 85 Euro in den dor­ti­gen Bach. Durch Poli­zei­strei­fen konn­ten die bei­den mol­daui­schen Lang­fin­ger im Alter von 29 und 40 Jah­ren fest­ge­nom­men wer­den. Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahl wird erstattet.

Son­sti­ges

MEE­DE­NS­DORF. Die alar­mier­te Feu­er­wehr Mem­mels­dorf rück­te am Don­ners­tag­abend, 19.15 Uhr, mit ca. 30 Ein­satz­kräf­ten in die Orts­stra­ße „Brun­nen­platz“ aus. In den Zügen eines Kamins in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus kam es offen­sicht­lich auf­grund von Mate­ri­al­er­mü­dung zu einem offe­nen Feu­er. Da zum Löschen des Bran­des eine Wand sowie der Kamin stel­len­wei­se geöff­net wer­den muss­te, kann der ent­stan­de­ne Scha­den noch nicht abschlie­ßend bezif­fert werden.

BUT­TEN­HEIM. In eine in der Rewe­st­ra­ße durch­ge­führ­te Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Don­ners­tag­mor­gen ein E‑S­coo­ter-Fah­rer. Bei der Über­prü­fung stell­te sich her­aus, dass am Elek­tro-Rol­ler kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Zudem wur­de fest­ge­stellt, dass das Fahr­zeug ca. 27 km/​h schnell fährt und der 26-Jäh­ri­ge kei­ne Fahr­erlaub­nis besitzt. Damit nicht genug. Da der Mann auf Befra­gung ein­räum­te, Rausch­gift kon­su­miert zu haben, wur­de ein Dro­gen­schnell­test durch­ge­führt, der posi­tiv ver­lief. Dar­auf­hin muss­te der Kon­su­ment zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt. Der 26-Jäh­ri­ge wird zur Anzei­ge gebracht.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Biber geret­tet

Alten­dorf, Main-Donau-Kanal. Ein Düker des Deich­sel­bachs wur­de einem jun­gen Biber zum Ver­häng­nis. Das 18 kg schwe­re Tier war in den Vor­flu­ter des Was­ser­bau­werk gera­ten und gelang­te aus eige­ner Kraft nicht mehr aus dem Beton­becken her­aus. Mit Unter­stüt­zung der Feu­er­weh­ren aus Alten­dorf und Seuß­ling gelang es einem Beam­ten der Was­ser­schutz­po­li­zei Bam­berg nach eini­ger Zeit, das erschöpf­te Tier ein­zu­fan­gen. Nach­dem durch einen Fach­mann des Land­rats­am­tes Bam­berg der Gesund­heits­zu­stand geprüft war, konn­te es wie­der in die Frei­heit ent­las­sen werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Autos beschä­digt – Zeu­gen gesucht

BAY­REUTH. Ver­mut­lich in der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag wur­den in der Stuck­berg­stra­ße zwei Pkw beschä­digt. Die Scha­dens­hö­he beträgt min­de­stens 300 Euro.

An einem grau­en Opel Cor­sa und einem schwar­zen Opel Tigra wur­den jeweils die rech­ten Außen­spie­gel nach vor­ne umge­knickt und dadurch beschä­digt. Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung wur­den aufgenommen.

Hin­wei­se erbit­tet die PI Bay­reuth-Stadt unter Tel.: 0921/506‑2130.

Trun­ken­heits­fahrt beendet

BAY­REUTH. Don­ners­tag­abend zog eine Strei­fe der PI Bay­reuth-Stadt einen ange­trun­ke­nen Kraft­fah­rer aus dem Ver­kehr. Er muss­te sei­nen Füh­rer­schein sofort abgeben.

Der 50-Jäh­ri­ge wur­de im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le mit sei­nem Pkw kurz nach 19 Uhr in der Schef­fel­stra­ße ange­hal­ten. Nach­dem eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne aus dem Fahr­zeug drang, wur­de dem Fah­rer ein Alko­test ange­bo­ten. Die­ser ergab einen Wert von über 1,2 Pro­mil­le. Das Fahr­zeug wur­de vor Ort abge­stellt und die Fahr­zeug­schlüs­sel zur Unter­bin­dung einer spä­te­ren Wei­ter­fahrt ein­be­hal­ten. Nach Ent­nah­me einer Blut­pro­be im Kran­ken­haus konn­te der Mann sei­nen Weg zu Fuß fortsetzen.

Er wird wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt und Forchheim

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Pun­to kon­tra Roller

LICH­TEN­FELS. Rund 3.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Don­ners­tag­mor­gen auf der Cobur­ger Stra­ße ereig­ne­te. Ein 53-Jäh­ri­ger befuhr mit sei­nem Motor­rol­ler die vor­fahrt­be­rech­tig­te Cobur­ger Stra­ße, als eine 18-Jäh­ri­ge mit ihrem Fiat aus der Fried­rich-Ebert-Stra­ße aus­fuhr und die­sen über­sah. Ver­letzt wur­de bei dem Ver­kehrs­un­fall glück­li­cher­wei­se niemand.

Par­füm und Kos­me­ti­ka gestohlen

LICH­TEN­FELS. Auf ein Par­füm im Wert von rund 50 Euro hat­te es ein Laden­dieb am Don­ners­tag­mit­tag in einem Dro­ge­rie­markt in der Main­au abge­se­hen. Der 23-Jäh­ri­ge pack­te die Ware in sei­ne Umhän­ge­ta­sche und wur­de noch vor dem Ver­las­sen vom Per­so­nal auf­ge­hal­ten. Er erhält eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

In einem ande­ren Dro­ge­rie­markt, eben­falls in der Main­au, kam es am spä­ten Nach­mit­tag zu einem ähn­li­chen Laden­dieb­stahl. Hier ent­wen­de­te eine 13-jäh­ri­ge Schü­le­rin ins­ge­samt fünf Kos­me­tik­ar­ti­kel im Wert von mehr als 50 Euro. Das straf­un­mün­di­ge Mäd­chen wur­de von der hin­zu­ge­ru­fe­nen Strei­fen­be­sat­zung in die Obhut ihrer Mut­ter über­ge­ben und eine Mit­tei­lung an die Staats­an­walt­schaft gefertigt.

In den Gra­ben gerutscht

WEIS­MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Auf­grund spie­gel­glat­ter Fahr­bahn rutsch­te eine 37-Jäh­ri­ge am Don­ners­tag­nach­mit­tag mit ihrem VW Cad­dy auf der Kreis­stra­ße LIF 2 bei Wohn­sig in den Stra­ßen­gra­ben. Der VW kipp­te dabei zur Sei­te und die Fah­re­rin muss­te durch den Kof­fer­raum aus ihrem Auto aus­stei­gen. Ver­letzt wur­de die 37-Jäh­ri­ge bei dem Unfall nicht, es ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 5.000 Euro. Der Cad­dy muss­te vom Abschlepp­dienst gebor­gen werden.

Vor­fahrt missachtet

BURG­KUNST­ADT – MAIN­ROTH, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich an der Ein­mün­dung Bach­gas­se zur B 289 ein Ver­kehrs­un­fall mit fast 11.000 Euro Sach­scha­den. Eine 64-Jäh­ri­ge bog von der Bach­gas­se in die Bun­des­stra­ße ein und über­sah dabei einen vor­fahrt­be­rech­tig­ten Mer­ce­des-Fah­rer, sodass es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge kam. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall niemand.