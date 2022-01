Die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main ver­an­stal­tet von Don­ners­tag bis Sams­tag, 17. bis 19. Febru­ar 2022, einen Flecht­kurs für Ein­stei­ger. Der Kurs ist für die­je­ni­gen gedacht, die Ein­blick in das Flech­ten mit Wei­de gewin­nen möch­ten und Spaß am Umgang mit dem Natur­ma­te­ri­al haben .

Zu Beginn wer­den Wei­den geern­tet und sor­tiert. Die Kurs­teil­neh­me­rin­nen und –teil­neh­mer besu­chen fer­ner einen Händ­ler für Flecht­ma­te­ri­al. Im wei­te­ren Ver­lauf ler­nen sie ver­schie­de­ne Flecht­tech­ni­ken ken­nen, so bei­spiels­wei­se Cha­os­ge­flecht, Boden‑, Seil- und Ras­sel­tech­nik. Dabei ent­ste­hen Krän­ze, Scha­len und ein klei­ner Zaun für den Garten.

Der Kurs fin­det in der Umwelt­sta­ti­on in Weis­main statt und wird von Hei­ner Gess­lein, selbst Besit­zer einer Wei­den­plan­ta­ge, und Git­ti Klitz­ner geleitet.

Die Ter­mi­ne sind am Don­ners­tag und Frei­tag von 9 bis 16 Uhr und am Sams­tag von 9 bis 13 Uhr.

Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 180 Euro inklu­si­ve Mit­tag­essen. Anmel­dun­gen wer­den erbe­ten unter der Tele­fon­num­mer 09575 / 921455 oder per Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de. Anmel­de­schluss ist der 11. Febru­ar 2022.

Es gilt die 2G-Regel. Zu Beginn des Kur­ses ist die Vor­la­ge des Ergeb­nis­ses eines pro­fes­sio­nel­len Schnell­tests erfor­der­lich. Es kann auch unter Auf­sicht ein Schnell­test vor Ort gemacht werden.