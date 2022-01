Aus­wahl­ver­fah­ren zur gastro­no­mi­schen Bewir­tung im Rah­men der Zwi­schen­nut­zung des ehe­ma­li­gen Kauf­platz­ge­län­des der Stadt Kulmbach

Die Stadt Kulm­bach beab­sich­tigt im Rah­men der vor­aus­sicht­lich von 2022 – 2023 andau­ern­den Zwi­schen­nut­zung des ehem. Kauf­platz­ge­län­des zwei Berei­che für gastro­no­mi­sche Zwecke vor­zu­se­hen und die­se wäh­rend der Som­mer­mo­na­te (jeweils von Mai bis Okto­ber) von einem Gastro­no­mie­be­trieb bewir­ten zu las­sen. Hier­für sol­len ein oder meh­re­re Betrie­be aus­ge­wählt und mit die­sen eine ent­spre­chen­de Nut­zungs­ver­ein­ba­rung abge­schlos­sen werden.

Die Stadt Kulm­bach for­dert inter­es­sier­te Betrie­be dazu auf, sich unter Beach­tung bestimm­ter Maß­ga­ben bei der Stadt Kulm­bach anzu­zei­gen und sein jewei­li­ges Inter­es­se unter Dar­le­gung bestimm­ter Kri­te­ri­en kundzutun.

Anschlie­ßend wird die Stadt Kulm­bach aus den ein­ge­gan­ge­nen Bewer­bun­gen Betrie­be aus­wäh­len und basie­rend auf den Vor­ga­ben des Aus­wahl­ver­fah­rens eine ent­spre­chen­de Nut­zungs­ver­ein­ba­rung mit die­sen ver­ein­ba­ren, sobald die­se nach Her­stel­lung der Platz­flä­chen und damit der Beginn der Beschickung mög­lich ist.

Die Bewer­bungs­un­ter­la­gen sowie ein Lage­plan zum Kauf­platz­ge­län­de kön­nen auf der Home­page der Stadt Kulm­bach (www​.kulm​bach​.de) als Down­load her­un­ter­ge­la­den wer­den. Sie fin­den die Unter­la­gen unter der Rubrik „Aktu­el­le Informationen/​Wirtschaft“.

Ihre Bewer­bung rich­ten Sie bit­te per Post oder per E‑Mail bis zum 20.02.2022 an fol­gen­de Adresse.

Stadt Kulm­bach

Wirtschaftsförderung

Markt­platz 1

95326 Kulmbach

thomas.​tischer@​stadt-​kulmbach.​de

Herr Tho­mas Tischer (Tel. 09221–940236, E‑Mail: thomas.​tischer@​stadt-​kulmbach.​de) von der städ­ti­schen Wirt­schafts­för­de­rung erteilt Ihnen zum Aus­wahl­ver­fah­ren ger­ne Auskunft.