Berlin/​Franken – Die Immo­bi­li­en­wirt­schaft steht unter Schock! Von einem auf den ande­ren Tag stoppt die neue Bun­des­re­gie­rung alle KfW-För­de­run­gen für ener­gie­ef­fi­zi­en­tes Bau­en. Auch Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert ist schockiert von die­sem Vorgehen:

„Kann man tat­säch­lich von heu­te auf mor­gen die­ses so wich­ti­ge Pro­gramm stop­pen? Das ist ein gro­ßer Ver­trau­ens­bruch für alle Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler und eine Kata­stro­phe für alle Bau­her­ren. Für vie­le jun­ge Fami­li­en ist mit dem För­der­stopp der Plan vom sau­be­ren Eigen­heim von einem Tag auf den ande­ren geplatzt. Kli­ma­ef­fi­zi­en­tes Bau­en rückt für vie­le Bau­her­ren auf­grund der gestie­ge­nen Bau­ko­sten in wei­te Fer­ne. Gleich­zei­tig dürf­te die­ses Vor­ge­hen – aus­ge­rech­net vom grü­nen Bun­des­mi­ni­ster für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz – ein Vor­ge­schmack auf die Kli­ma­po­li­tik der neu­en Bun­des­re­gie­rung sein: Jetzt sol­len die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger selbst für den Kli­ma­wan­del bezah­len! Bau­vor­schrif­ten wer­den so geän­dert, dass es För­der­pro­gram­me nicht mehr braucht. Damit wer­den aus Anrei­zen ganz schnell Ver­bo­te und Vor­schrif­ten. Für die Bau­her­ren stellt dies eine gro­ße Bela­stung dar.“