In den Oster- oder Pfingst­fe­ri­en Spar­kas­sen­luft schnup­pern und das Kre­dit­in­sti­tut von innen kennenlernen

In den Oster- und Pfingst­fe­ri­en kön­nen inter­es­sier­te Schü­le­rin­nen und Schü­ler Spar­kas­sen­luft schnup­pern und das Kre­dit­in­sti­tut von innen ken­nen­ler­nen. Das drei­tä­gi­ge Schü­ler­prak­ti­kum ist die idea­le Vor­be­rei­tung für spä­te­re beruf­li­che Pläne.

In der ersten Woche der Oster­fe­ri­en (11. bis 13. April) und in der zwei­ten Woche der Pfingst­fe­ri­en (13. bis 15. Juni) bie­tet die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels inter­es­sier­ten Schü­le­rin­nen und Schü­lern die Mög­lich­keit, Spar­kas­sen­luft zu schnup­pern. Das kosten­lo­se Infor­ma­ti­ons­an­ge­bot der Spar­kas­se erfreut sich seit jeher gro­ßer Beliebt­heit. Nach digi­ta­len Prak­ti­ka in den letz­ten Jah­ren auf­grund von Coro­na besteht nun wie­der die Mög­lich­keit, dass sich Inter­es­sier­te per­sön­lich vor Ort informieren.

Beim Schnup­per­prak­ti­kum ler­nen sie die Spar­kas­se von innen ken­nen und kön­nen selbst her­aus­fin­den, wel­che Auf­ga­ben und Abläu­fe sie bei einer Aus­bil­dung in der Spar­kas­se erwar­ten. Gleich­zei­tig erhal­ten die Prak­ti­kan­ten wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen zur Aus­bil­dung und tref­fen Aus­zu­bil­den­de sowie Aus­bil­der. So kön­nen sie in den Beruf Bankkauffrau/​Bankkaufmann hin­ein schnup­pern. Denn wer spä­ter genau weiß, was er beruf­lich will, ist klar im Vor­teil. Ein Prak­ti­kum ist daher die idea­le Vor­be­rei­tung für spä­te­re beruf­li­che Pläne.

Das Schü­ler­prak­ti­kum dau­ert drei Tage. Der Ein­satz­ort wird in einer mög­lichst wohn­sitz­na­hen Filia­le der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels liegen.

Wie läuft das Prak­ti­kum ab?

Das Schnup­per­prak­ti­kum wird im Rah­men eines Pro­jek­tes von Aus­zu­bil­den­den des ersten Lehr­jah­res durch­ge­führt. Sie erstel­len eigen­stän­dig ein Kon­zept für den Ablauf des Prak­ti­kums und beglei­ten die Teil­neh­mer am ersten und zwei­ten Tag auf einer Geschäftsstelle.

Am drit­ten Tag, wer­den sich alle Schnup­per­prak­ti­kan­ten und Azu­bis zusam­men­fin­den und ihre Erfah­run­gen auszutauschen.

Wie kann man sich anmel­den? Unter https://​spar​kas​se​.mein​-check​-in​.de/​s​p​a​r​k​a​s​s​e​-​c​o​-​lif geht‘s zur Anmeldung.