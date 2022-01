BAM­BERG. Wäh­rend eines Feu­er­wehr­ein­sat­zes ent­deck­ten die Ret­ter am Don­ners­tag­vor­mit­tag eine Lei­che in einer ver­qualm­ten Woh­nung in der Gar­ten­stadt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg führt nun die Ermitt­lun­gen zu dem Todesfall.

Gegen 10 Uhr bemerk­te eine auf­merk­sa­me Haus­be­woh­ne­rin einen Brand­ge­ruch aus der Woh­nung unterhalb.

Schnell ver­schaff­ten sich die ver­stän­dig­te Bam­ber­ger Feu­er­wehr und Poli­zei Zutritt zu der Woh­nung. Zwar war der Brand in der Küche der Woh­nung schnell gelöscht, jedoch mach­ten die Ein­satz­kräf­te eine tra­gi­sche Ent­deckung: im Flur lag die leb­lo­se 82-jäh­ri­ge Wohnungsinhaberin.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat dar­auf­hin die Ermitt­lun­gen vor Ort übernommen.

Ersten Erkennt­nis­sen zufol­ge gehen die Beam­ten von einem Unglücks­fall aus. Hin­wei­se auf eine Fremd­ein­wir­kung lie­gen der­zeit nicht vor. Was ursäch­lich für den Tod der Rent­ne­rin war, klä­ren die wei­te­ren Ermitt­lun­gen. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf zir­ka 100.000 Euro.

Für die Dau­er des Ein­sat­zes war die Zoll­ner­stra­ße für den Ver­kehr gesperrt.